Por que adolescentes são gulosos e mais velhos comem pouco

Mas a nutrição ao longo da vida pode ser um desafio. Para as pessoas mais velhas, existe o risco de o corpo se tornar menos eficiente em estimular a ingestão necessária de nutrientes. Alguns estudos mostraram mudanças nos padrões de secreção do hormônio da fome na vida adulta.

"Quando as pessoas envelhecem, em média, perdem massa muscular, e o músculo é o compartimento que consome mais energia", disse Klaus.

Um dos principais fatores da redução da massa muscular é o fato de não se consumir proteína suficiente.

"A ingestão de proteínas na velhice é mais baixa do que o recomendado, e até mesmo as recomendações, de acordo com vários grupos científicos, deveriam ser mais altas para a ingestão de proteínas na velhice, porque é muito importante manter a massa muscular", sublinha Daniel Crabtree, que pesquisa nutrição na fase tardia da vida na Universidade de Aberdeen.

Apesar das recomendações, Crabtree afirma que a ingestão de proteínas por pessoas mais velhas tende a ficar abaixo do recomendado, e isso pode incluir fatores fisiológicos e outros sinais de envelhecimento do corpo, desde problemas com os dentes até alterações no paladar ou no olfato.