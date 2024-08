'Tenho doença rara que me faz ter 100% de probabilidade de ter câncer'

O câncer colorretal, popularmente chamado de câncer de intestino, deve acometer quase 46 mil pessoas até 2025 no Brasil, segundo as estimativas mais recentes do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Ele é o terceiro tipo de câncer mais comum no país, ficando atrás somente do câncer de mama e de próstata.

Apesar desse número, os especialistas ouvidos pela reportagem afirmam que apenas 1% dos casos de câncer colorretal registrados no país são devido a polipose adenomatosa familiar.

"Após a retirada do intestino grosso, o paciente pode levar uma vida praticamente normal, porém é importante seguir uma dieta alimentar, com nutrição específica. Além disso, o acompanhamento da doença é para a vida toda, já que podem surgir pólipos em outros órgãos", acrescenta Luis Roberto Nadal, médico-cirurgião do grupo de Coloproctologia e supervisor da residência médica da cirurgia geral do Hospital Público Estadual de São Paulo (HSPE).