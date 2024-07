Faz o estilo 'coruja'? Dormir tarde pode deixar seu cérebro mais perspicaz

Os genes envolvidos no ritmo circadiano de uma pessoa incluem os genes chamados "CLOCK", "PER" e "CRY". Eles têm um forte impacto sobre o cronotipo. Eles "influenciam o fato de uma pessoa ser do tipo matutino ou vespertino", explica Wang à DW.

Mas você pode se treinar para ser do tipo matutino, intermediário ou vespertino.

"Mostramos que estudantes de graduação podem melhorar seu cronotipo em quase duas horas em dois anos", explica Ignacio Estevan, especialista em sono da Universidade de Montevidéu, Uruguai. Estevan também não participou do atual estudo.

Estudar virando a noite reduz o desempenho em testes acadêmicos

Estevan pesquisou a associação entre cronotipos e notas escolares. Ele descobriu que o desempenho em testes de alunos vespertinos e matutinos depende de quando, durante o dia, eles são testados para o estudo.

"Descobrimos que os cronotipos vespertinos têm um desempenho acadêmico pior em comparação com os cronotipos matutinos, se fizerem testes no turno da manhã, e não no turno da tarde", explica Estevan à DW, acrescentando que a pesquisa dele contribuiu para um conjunto de evidências que mostram que os horários de início das aulas têm impacto sobre o desempenho acadêmico das crianças.