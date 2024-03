Cannabis é ou não é perigosa para a saúde? Conheça 4 alegações

Entretanto, essa afirmação não é sustentável —o número não pode ser encontrado no estudo citado. A pesquisa apenas mostra que o risco de uma overdose fatal pelo consumo do álcool é maior do que o de uma overdose fatal pelo uso de maconha.

Como a cannabis tem um efeito rápido quando fumada, o consumo pode ser mais bem controlado do que com o álcool, diz Stefan Tönnes. Isso reduz o risco de overdose. Mas "a overdose também pode ocorrer se a maconha for consumida em receitas, como em biscoitos."

Os efeitos negativos de ambas as drogas não começam com uma overdose. O estudo citado nas postagens trata de um resultado mais drástico, como a morte, mas não leva em consideração outras consequências, como prejuízo à saúde física, social e mental dos usuários.

Stefan Tönnes explica que os diferentes efeitos de intoxicação do álcool e da maconha têm seus próprios perigos. Os efeitos sobre o ambiente social e a saúde mental também devem ser levados em conta. "O álcool tem um efeito muito significativo, provoca a desinibição e aumenta a disposição para correr riscos. Já a maconha pode ter efeitos como uma imprevisível paranoia, pois a reação aos efeitos da cannabis pode variar em cada pessoa."

O impacto negativo do consumo de álcool no corpo já foi comprovado há muito tempo. "O álcool tem um efeito altamente prejudicial aos órgãos e causa mais danos à saúde do que a maconha", diz a pesquisadora Eva Hoch. "Mas isso também depende da intensidade do uso, não apenas da substância", acrescenta a cientista.

O registro dos riscos à saúde, provocados pelo uso da cannabis, é dificultado por suas diversas formas de consumo, diz Hoch. Na Europa, por exemplo, a cannabis é frequentemente fumada com tabaco, que é conhecido por ter efeitos prejudiciais e carcinogênicos, também indiretamente ligados ao consumo de cannabis. Ainda está aberta a questão: o câncer é causado pelo tabaco ou pela maconha, ou pelos dois juntos?