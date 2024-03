Esmalte, diário e estratégia: como abandonar o hábito de roer as unhas

Roer as unhas sem conseguir parar - muita gente tem esse hábito. A maioria começou na infância, passou pela adolescência e chegou na vida adulta sem abandonar a prática. Isso acontece porque o hábito de roer as unhas, também conhecido como onicofagia, é automático e, muitas vezes, completamente inconsciente. De acordo com um estudo publicado narevista científica National Library of Medicine, 20% a 30% da população mundial, em todas as faixas etárias, roem as unhas.

Vários fatores podem ser responsáveis

A vontade de roer as unhas pode ser causada por vários motivos: insegurança, nervosismo, mas até um filme muito emocionante pode levar a pessoa a morder, roer e beliscar as unhas. Geralmente, é uma reação ao medo, estresse ou tédio. Para muitas pessoas, roer as unhas é uma forma de lidar com a pressão emocional ou de se distrair em situações desagradáveis.

Raramente o hábito está associado a uma doença mental.