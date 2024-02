Varíola do Alasca: o que se sabe sobre a doença que causou 1ª morte

Para autoridades de saúde, isso indica que provavelmente o vírus se espalhou para animais fora da área de Fairbanks North Star Borough.

O homem estava tomando medicamentos imunossupressores como parte do seu tratamento contra o câncer. "O estado imunocomprometido do paciente provavelmente contribuiu para a gravidade da doença", afirmou o Departamento de Saúde do Alasca num boletim sobre o caso.

Em setembro de 2023, o paciente descobriu uma bola vermelha na axila direita. Em novembro, foi internado com cansaço, dores e dificuldade de mover o braço direito. Os médicos descobriram outras quatro lesões em seu corpo.

Os testes revelaram que ele tinha varíola do Alasca e "mais tarde apresentou atraso na cicatrização de feridas, desnutrição, insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória", de acordo com o Departamento de Saúde do Alasca. Ele morreu em janeiro de 2024.

O homem morava sozinho e não tinha viajado antes de ser infectado. Ele costumava cuidar de um gato de rua que o arranhava com frequência. É possível que o gato tenha entrado em contato com um pequeno mamífero infectado e, depois, transmitido a varíola do Alasca ao homem.

Como evitar a transmissão

A primeira orientação em casos de suspeita de varíola do Alasca é buscar ajuda médica. Além disso, recomenda-se evitar tocar em qualquer lesão do corpo e cobri-las com curativos para evitar possíveis transmissões.