Por que fumar maconha dá fome? Entenda a famosa 'larica'

É amplamente conhecido que o consumo de maconha pode induzir à sensação de fome, conhecida no Brasil como "larica". Agora, novas pesquisas nos Estados Unidos revelam mais detalhes sobre como a cannabis estimula o apetite e para que esse conhecimento pode ser usado.

Os pesquisadores da Universidade Estadual de Washington expuseram ratos e camundongos ao vapor de cannabis para estimular áreas específicas do cérebro associadas ao apetite. Eles também analisaram o padrão alimentar desses roedores, incluindo a frequência com que se alimentavam.

A DW ouviu especialistas independentes, ou seja, que não fizeram parte do estudo, para saber mais sobre o tema. Para Donald Abrams, oncologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, as descobertas representam uma contribuição valiosa para as pesquisas já existentes sobre o uso medicinal da cannabis.