Cérebro para e coração quase não bate: o que o frio extremo faz com o corpo

O metabolismo nos dá os nutrientes necessários. É ele que processa nossos alimentos, transformando-os no combustível que nos manterá em funcionamento.

Também aquece nosso corpo por meio da geração de energia, regulando nossa temperatura —a circulação sanguínea desempenha um papel importante nesse processo.

Quando sentimos frio, nossas veias se contraem, e o resultado é que menos sangue circula pelo corpo.

Com isso, as células nos diferentes tecidos que dependem dessa irrigação ressecam, causando dor: primeiro nos dedos dos pés e das mãos, no nariz e nas orelhas.

Se a temperatura do corpo continuar caindo, o coração, o pulmão e o cérebro são os próximos a serem afetados, deixando de funcionar plenamente.

Se o corpo resfriar 2ºC, vem a hipotermia. A partir daí, nosso corpo começa a trabalhar de forma mais intensa para se proteger, ativando os músculos e fazendo-nos tremer dos pés à cabeça.