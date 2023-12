Crianças ribeirinhas são menores e pesam menos, diz estudo

Entre adultos, obesidade

No total, os pesquisadores analisaram dados de 14 mil indivíduos de 0 a 101 anos de idade que constam do SISVAN como integrantes de povos tradicionais - essas comunidades representam 1% dos registros do sistema. Ribeirinhos são metade desse total, seguidos por geraizeiros (13%) e quilombolas (10%).

Outra informação revelante é que, entre os adultos, se considerados tanto ribeirinhos quanto outras comunidades tradicionais, a obesidade foi constatada em 23% das mulheres e 11% dos homens. Os índices são inferiores à média nacional se levado em conta o mesmo ano de 2019 - 30,2% para mulheres e 22,8% para homens. No entanto, a existência de obesos em uma mesma população em que há déficit de peso e altura entre as crianças é um indicativo de má qualidade alimentar.

Um ponto importante é a localização geográfica dessas populações ribeirinhas - na maior parte, a região amazônica. Este fator, sozinho, já traz um cenário de pobreza. De acordo com dados de levantamento realizado pelo Centro de Políticas Sociais FGV Social, as quatro maiores taxas de pobreza extrema no Brasil estão na Amazônia.

"Entre 146 estratos geográficos, a maior taxa é a do Vale do Rio Purus, no Amazonas, com 39,2% [da população] com renda abaixo de R$ 300 reais [dados de 2022]", destaca o economista Marcelo Neri, diretor do centro, ao repercutir o estudo.

Outras três regiões da Amazônia Legal aparecem na sequência do ranking: Litoral e Baixada Maranhense, com 39,4%; Vale do Rio Madeira, com 35,1%; e Vale do Rio Juruá, com 30,7%.