'Segunda puberdade' nas mulheres: mito ou verdade?

Os pesquisadores concluíram que os que mais ganharam peso no período de dez anos foram as participantes mais jovens —mulheres de idades entre 36 e 39 anos. As mulheres afrodescendentes e de origem mexicana-americana são mais propensas a engordar do que as mulheres brancas, embora todos os grupos de mulheres tenham demonstrado maior propensão a engordar do que os grupos masculinos.

Notavelmente, os pesquisadores decidiram não incluir no estudo pessoas com menos de 36 anos. "Se indivíduos de 30 anos fossem incluídos, seriam necessários cálculos de ganho de peso começando nos 20 anos de idade", escreveram. "Isso seria problemático, uma vez que alguns indivíduos com 20 anos ainda estão em crescimento e se desenvolvendo fisicamente."

Dessa forma, podemos concluir que, enquanto a "segunda puberdade" não seria de fato algo real, as mudanças no corpo após os 20 anos certamente são.