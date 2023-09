Desigualdade de gênero aumenta risco de câncer em mulheres

Nos sistemas de saúde, no tratamento e na pesquisa do câncer, as necessidades das mulheres precisam ser levadas em conta de forma muito mais intensa a fim de reduzir o risco global de câncer para as mulheres.

Um novo relatório Women, power and cancer: A Lancet commission (Mulheres, poder e câncer: Uma comissão Lancet) envolveu uma equipe internacional altamente diversificada de pesquisadores nos ramos de estudos de gênero, direitos humanos, direito, economia, ciências sociais, prevenção e tratamento do câncer e defesa dos interesses dos pacientes.

"Globalmente, a saúde da mulher geralmente se concentra na saúde reprodutiva e na saúde materna, o que anda de mãos dadas com definições antifeministas estreitas do valor e do papel da mulher na sociedade, enquanto o câncer permanece completamente sub-representado", afirma Ophira Ginsburg, consultora sênior de pesquisa clínica do Centro de Saúde Global do NIH (Instituto Nacional do Câncer) dos EUA.

Riscos de câncer em mulheres

Segundo a comissão, as causas e os fatores de risco do câncer em mulheres precisam ser estudados mais a fundo, já que são menos conhecidos do que os envolvendo câncer em homens.

Por exemplo, há muitas evidências sugerindo que exista uma ligação entre determinados produtos usados predominantemente por mulheres, como clareadores de pele e alisadores de cabelo, e um maior risco de câncer.