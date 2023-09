Raro e letal: saiba quais são os sintomas do vírus Nipah

Autoridades em Kerala, estado no sul da Índia, estão trabalhando para conter um novo surto do vírus Nipah. O governo local demarcou e isolou uma grande área de contenção no distrito de Kozhikode, fechou milhares de escritórios e escolas, e está tentando localizar e isolar quem teve contato com pessoas infectadas.

Acredita-se que o vírus seja uma variante descoberta pela primeira vez em Bangladesh —cuja taxa de mortalidade é de um em cada três pacientes, embora seja considerada menos contagiosa.

A infecção leva à encefalite —inflamação e infecção do cérebro— e pode causar um adoecimento entre leve e severo, mas também matar.