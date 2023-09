Coisa de mulher? Homem também tem enxaqueca, mas menos dolorosa

Já os homens tenderiam a tratar crises de enxaqueca como dores de cabeça fortes a serem resolvidas por conta própria, tomando algum medicamento livre de prescrição, por exemplo —mas o efeito dura poucos minutos.

Coisa de mulher?

Por muito tempo, a enxaqueca foi vista como coisa de mulher. Hoje, homens que sofrem com o problema têm atenção da ciência.

Foi assim que pesquisadores descobriram que as crises deles são menos dolorosas e não costumam durar tanto em comparação com as das mulheres. Além disso, é mais raro que homens procurem ajuda —e quando o fazem, costumam demorar mais.

Mulheres são especialistas em dor, porque são acometidas por elas com maior frequência. Elas são melhores em falar sobre as queixas que têm e em descrevê-las, algo que os homens não fazem tão bem. Hartmut Göbel, neurologista

A enxaqueca é uma das mais populares doenças ao redor do mundo: estima-se que, por ano, cerca de 15% da população mundial sofra desse mal.