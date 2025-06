EUA aprovam novo tratamento preventivo contra o HIV

"Avanço do ano"

Os resultados dos dois ensaios foram publicados no New England Journal of Medicine, e a revista Science descreveu o lenacapavir como o "Avanço do Ano" em 2024.

Apesar dos resultados impressionantes, os preços podem ser astronômicos.

Embora a empresa não os tenha divulgado, analistas estimam que o preço de lançamento nos Estados Unidos pode chegar a US$ 25 mil (cerca de R$ 135 mil) por ano.

Diversas vozes se levantaram para pedir que o laboratório torne esses tratamentos acessíveis nos países pobres, permitindo, por exemplo, a fabricação de genéricos.

"Nem mesmo os países de alta renda conseguirão adotar o uso massivo do lenacapavir com preços acima de US$ 20 mil dólares por ano (cerca de R$ 108 mil)", afirmou Andrew Hill, da Universidade de Liverpool, que lidera uma equipe de químicos e cientistas que demonstrou que o medicamento poderia ser produzido em larga escala e vendido por apenas US$ 25 por pessoa ao ano (cerca de R$ 135 reais).