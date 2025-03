Tratamento pioneiro com células-tronco faz homem com paralisia ficar em pé sozinho

Um tratamento pioneiro com células-tronco ajudou a melhorar a função motora de dois de quatro pacientes com lesões na medula espinhal no primeiro estudo clínico deste tipo, anunciaram os cientistas japoneses que o realizaram.

Atualmente não há tratamento eficaz para a paralisia causada por lesões graves na medula espinhal.

Pesquisadores da Universidade Keio de Tóquio realizaram o estudo com células-tronco pluripotentes induzidas (iPS).