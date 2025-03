Atriz morreu aos 42: câncer está afetando mais jovens, mas o que explica?

O estudo da Lancet mostra que, entre 30 tipos de câncer, metade aumentou entre as pessoas nascidas em 1990, em comparação com as gerações anteriores.

Sistema digestivo

Um estudo amplamente divulgado, publicado em 2023 no BMJ Oncology, confirmou que o aumento dos chamados "cânceres precoces", cujo limite de idade varia segundo a patologia, mas que geralmente se estabelece em menores de 50 anos, "continua aumentando em todo o mundo".

Um número impressionante, extraído deste estudo, chamou a atenção: entre 1990 e 2019, o número desses cânceres aumentou quase 80%.

Este salto levou muitos oncologistas a falarem de uma "epidemia" nos jovens. No entanto, o termo é questionado porque a magnitude do fenômeno deve ser relativizada.

Embora os cânceres precoces tenham quase duplicado no período, isso ocorreu principalmente porque a população também aumentou.