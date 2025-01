Morre primeiro paciente infectado por gripe aviária nos EUA

A análise genética revelou que o vírus H5N1 que infectou o paciente falecido era diferente daquele detectado em rebanhos de vacas leiteiras e em granjas avícolas.

Uma parte do vírus encontrada na garganta do paciente apresentava modificações genéticas que sugeriam que ele havia mutado dentro do organismo para se adaptar ao trato respiratório humano, conforme anunciado pelas autoridades de saúde americanas no final de dezembro.

De acordo com a OMS, mortes humanas relacionadas ao vírus H5N1 já foram registradas em outros países no passado.

A gripe aviária A (H5N1) foi identificada pela primeira vez em 1996, mas desde 2020 os surtos em aves aumentaram drasticamente, afetando cada vez mais espécies de mamíferos.