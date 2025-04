O consumo excessivo de açúcar está associado ao ganho de peso e diversos outros problemas de saúde, como diabetes. Para quem busca diminuir a ingestão do alimento no dia a dia, seja para emagrecer, seja para cuidar da saúde, os adoçantes sempre são opção para adoçar o cafezinho, o iogurte natural e preparar sobremesas. No entanto, há muitos mitos e muitas dúvidas sobre essas substâncias, especialmente sobre seus efeitos no corpo. A seguir, apresentamos prós e contras de três adoçantes de origem natural que são considerados seguros e você pode usar no lugar do açúcar STÉVIA - Prós: o adoçante feito da planta de mesmo nome costuma ser apontado pelos nutricionistas como a opção mais mais saudável. Não impacta no nível de açúcar no sangue (glicemia) e tem zero calorias. Não costuma causar retenção de líquidos ou inchaços na região abdominal e pode ser usado por grávidas.



- Contras: a stévia tem um leve amargor, por isso não agrada a todos. Algumas fabricantes vendem versões que combinam a stévia com outros adoçantes. Se você quer usar a substância "pura", preste sempre atenção no rótulo ao comprar o produto. XILITOL - Prós: retirado das fibras de frutas, verduras e cogumelos, tem aparência e gosto parecidos com os do açúcar da cana. Contém calorias, mas seu IG (índice glicêmico) é muito baixo, de apenas 7 — o do açúcar refinado é 92. Por isso, não causa picos de insulina na corrente sanguínea e pode ser consumido por pessoas com diabetes. - Contras: tem efeito laxante e, além de diarreia, pode causar gases e estufamento abdominal, especialmente quando consumido em altas doses. Fornece cerca de 2,5 kcal por grama (a mesma porção de açúcar branco tem 4 kcal). Portanto, pessoas que estão controlando a ingestão calórica para emagrecer devem ficar de olho na quantidade consumida. ERITRITOL - Prós: esse poliol (álcool) presente naturalmente em frutas como melão, pera e uva tem sabor suave e adoça sem deixar um residual amargo. É praticamente zero calorias (fornece 0,2 kcal por grama) e, apesar de ser um carboidrato, suas moléculas não são absorvidas pelo nosso intestino. Isso quer dizer que a substância não gera efeitos no metabolismo, como elevação da glicemia ou picos de insulina. Após ser consumido, o adoçante é eliminado principalmente na urina. O eritritol geralmente é bem tolerado e não costuma gerar desconfortos gastrointestinais.



- Contras: tem cerca de 60% do dulçor do açúcar, o que pode exigir que você use uma quantidade maior do produto, em comparação com outras substâncias do tipo, que têm poder adoçante igual ou até maior que açúcar. Pessoas com sensibilidade ao eritritol podem sofrer com gases e diarreia.