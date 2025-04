Fotos de medalhas, mapinhas com o percurso do treino, selfies na esteira. Ao abrir seu Instagram, principalmente num sábado ou domingo, é bem provável que você tenha a impressão de que todo mundo está praticando corrida de rua. Os números confirmam que o esporte está na moda. Segundo o relatório anual sobre tendências de esportes do Strava, a corrida de rua foi o esporte mais praticado do mundo em 2024 pelos usuários do aplicativo (que tem como foco modalidades individuais). E o Brasil foi o segundo país com mais corredores, atrás apenas dos EUA: por aqui, 19 milhões de pessoas registram suas corridas na plataforma. Cuidar da saúde é uma das principais motivações desta multidão que está correndo. Também quer calçar o tênis e aproveitar os benefícios do esporte? Veja o que ele pode fazer de bom para seu corpo: Aumento do bem-estar A atividade física estimula a produção de substâncias que melhoram o humor, reduzem o estresse, ajudam a relaxar e promovem bem-estar. Você dorme melhor O gasto energético durante a corrida e o relaxamento promovido pelo esporte tendem a melhorar a qualidade do sono, além de driblar a dificuldade para dormir. Coração forte A corrida melhora a capacidade cardiovascular e reduz o risco de doenças como hipertensão, infarto e AVC. Prevenção e controle do diabetes Durante o exercício, o organismo usa a glicose (açúcar) presente na corrente sanguínea como combustível, o que ajuda a manter a glicemia controlada e reduz o risco de problemas como resistência à insulina e diabetes tipo 2. Despacha a depressão A atividade física é comprovadamente uma ferramenta eficaz para a prevenção e tratamento da depressão. Apesar de os estudos que mostram isso não explicarem os mecanismos exatos para esse benefício, acredita-se que ele ocorra devido a uma combinação de fatores associados à corrida, como a produção de substâncias que melhoram o humor e promovem bem-estar, a interação social que o esporte gera, a melhora da autoestima, o contato com a natureza etc. Fortalece o esqueleto O impacto que nosso corpo sofre durante a corrida estimula a produção de massa óssea, o que reduz o risco de problemas como fraturas e osteoporose. Veja mais benefícios da corrida em reportagem de VivaBem