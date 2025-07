Quarta-feira, 30/07/2025 Adobe Stock Melhora a digestão e reduz inflamações: benefícios do gengibre para a saúde O gengibre é uma raiz cheia de sabor e aroma, com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem dar um toque saudável à sua alimentação. Além de ter poucas calorias —são 80 kcal a cada 100 g—, o alimento contém minerais importantes como magnésio e potássio. Encontrado em diferentes tonalidades, que variam do branco ao bege, pode ser consumido de várias formas: fresco, seco, em pó, cristalizado ou em conserva. Também é versátil no preparo. Vai bem em chás, sucos, saladas e até como tempero de receitas quentes. Veja a seguir benefícios do gengibre para a saúde. Auxilia no controle da glicemia O gengibre contém gingeróis, compostos com propriedades digestivas que podem ajudar no controle do açúcar no sangue. Em um estudo, pessoas que consumiram 2 g de gengibre em pó por dia tiveram uma redução de 12% nos níveis de glicemia. Contribui para a memória Estudos mostram que o gengibre pode ajudar a preservar a função cognitiva, especialmente com o avanço da idade. Em uma pesquisa, o consumo regular da raiz foi associado à melhora na memória. Outros estudos em animais reforçam essa relação. Combate infecções e inflamações no organismo O gengibre fresco também ajuda a diminuir o crescimento de bactérias bucais relacionadas a doenças inflamatórias nas gengivas, como gengivite e periodontite, de acordo com uma publicação na revista científica Phytotherapy Research, e combate o vírus sincicial respiratório, uma das principais causas de infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas. Melhora a digestão O gengibre estimula a produção de enzimas digestivas que favorecerem a absorção de nutrientes e protege o estômago contra úlceras. Também acelera o esvaziamento gástrico, aliviando sintomas de indigestão crônica (dispepsia), que causa dor e desconforto na parte superior do estômago. Uma pesquisa divulgada no European Journal of Gastroenterology & Hepatology mostrou que pessoas que consumiram 1 g de gengibre em pó antes das refeições digeriram os alimentos até 50% mais rápido. Para conhecer mais benefícios oferecidos pelo consumo de gengibre, leia reportagem de VivaBem sobre o assunto. Publicidade Quer mais saúde, disposição e qualidade de vida? Com o UOL Resolve, você tem acesso a um serviço completo de assistência focado no seu bem-estar. Tenha acompanhamento nutricional com profissionais especializados, orientação para criar hábitos saudáveis, controle calórico de receitas caseiras e um plano de exercícios totalmente adaptado à sua rotina e aos seus objetivos. Tudo isso de forma prática, personalizada e com o suporte que você precisa para transformar sua vida. Comece hoje mesmo sua jornada de autocuidado com o UOL Resolve Compartilhar essa edição