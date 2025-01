Quarta-feira, 08/01/2025 Getty Images Pessoas desistem de metas de ano-novo após 20 dias; veja como evitar isso Começar a treinar, melhorar a alimentação, meditar, ler um livro por mês... Todo início de ano definimos uma série de metas, mas logo muitas delas são abandonadas, especialmente quando o assunto é atividade física. Uma análise do Strava feita com base nos registros de exercícios de 98 milhões de usuários da plataforma, por exemplo, mostra que grande parte das pessoas que começa a treinar após a virada do ano desiste depois do dia 19 de janeiro. Veja algumas dicas do colunista Fernando Guerreiro para você evitar que isso aconteça. Encontre sua turma Treinar em grupo gera muito mais comprometimento e disciplina para sua jornada —já que o compromisso deixa de ser só com você, e passa a ser com os colegas que estão te esperando para ir à academia ou correr no parque. Não conhece ninguém que está disposto a começar a treinar? Você pode entrar em um grupo de corrida, de pedal ou em uma turma de treino funcional. Coloque os treinos na agenda Cadastre no calendário do seu celular os dias de treino das próximas semanas. Quando você vê o exercício entre seus compromissos, fica mais fácil se organizar e cumprir os horários. Reserve uma hora do seu dia somente para se dedicar aos novos hábitos, e anote isso na agenda como prioridade. Mantenha o pique no fim de semana É comum as pessoas tirarem uma folga do treino e da dieta aos sábados e domingos. Mas, se esses são os dias em que geralmente temos mais "tempo livre", por que não aproveitar isso para praticar exercícios? Para não cair na monotonia, você pode experimentar algo diferente do que faz na semana, como caminhar ou correr no parque, nadar, pedalar, escalar, jogar beach tennis. Só não fique totalmente parado, pois isso pode atrapalhar o recomeço das atividades na segunda-feira. Dê um passo por vez Um dos fatores da desistência é uma rotina muito pesada, além daquilo que a pessoa consegue manter. Não espere obter o resultado de um ano em apenas um mês. Estipule metas pequenas e alcançáveis, que vão além de números na balança. Por exemplo: treinar ao menos três vezes por semana durante o mês; cumprir um número de passos dados por dia, conseguir correr 30 minutos sem caminhar etc. Ganhe um prêmio a cada conquista Estabeleça uma premiação para você a cada meta alcançada no mês ou num ciclo de três meses, por exemplo. Permita-se sentir a alegria por sua vitória e celebre! A recompensa pode ser um passeio, uma refeição livre, uma roupa ou equipamento novo de treino, algo que faça você sentir-se importante e realizado. Publicidade Divulgação UOL no Verão agita litoral de São Paulo até fevereiro Até o dia 2 de fevereiro, a praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), será palco da arena UOL no Verão, que chega à sua 7ª edição com várias atividades para agitar o litoral paulista. O espaço fica aberto ao público de terça a domingo, das 8h às 18h, e oferece aos visitantes quadras para jogar beach tennis, futevôlei, frescobol e pickleball, além de uma academia com aulas criadas especialmente para o evento. No fim das tardes de sábado, uma banda local garante ainda mais animação para o público presente. O acesso ao local é gratuito, no entanto, para o uso das quadras, academia, chuveiro e aulas é preciso pagar a taxa de day use de R$ 50. Clientes PagBank têm desconto de 50% no day use e clientes Binance podem usar a academia e fazer gratuitamente as aulas no local, mas precisam pagar pelo day use para utilizar quadras. O UOL no Verão tem patrocínio de SOL, SBP, PagBank, Binance, La Roche Posay e Activia. Divulgação Assinantes de conteúdo exclusivo UOL agora contam com mais um benefício: navegação sem anúncios no aplicativo UOL. Se você já é assinante, baixe ou atualize o app e faça login para navegar por textos e vídeos sem interrupções. Além da navegação sem anúncios no app, assinante UOL tem acesso ilimitado aos colunistas, reportagens de UOL Prime, TAB e outros conteúdos exclusivos — e pode comentar em todos eles. Também ganha R$ 20 por mês para usar em cinema na Ingresso.com, descontos em teatro e festivais de música, entre outras vantagens do Clube UOL. Compartilhar essa edição