Além de deixar as refeições sem graça, a monotonia no cardápio pode atrapalhar a saúde —e até o emagrecimento. Uma boa pedida para variar o bom e velho feijão de todo dia é apostar no feijão-branco. Com sabor suave e levemente adocicado, ele dá um toque diferente ao almoço ou jantar.

Fonte de proteína vegetal, fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais como ferro, potássio e magnésio, o feijão-branco vai bem em sopas, ensopados, saladas e purês. E uma dica: o ideal é consumi-lo sem o caldo, que não engrossa durante o cozimento como o do carioca.

Veja a seguir por que incluir o feijão-branco no cardápio.

1. Controla o açúcar no sangue

O feijão-branco é rico em faseolamina, substância que reduz a absorção de carboidratos. Isso ajuda a manter os níveis de glicose mais estáveis e evita picos de açúcar no sangue.

2. Melhora a digestão

As fibras da leguminosa ajudam o intestino a funcionar melhor, prevenindo prisão de ventre e reduzindo o inchaço causado por gases.

3. Protege o coração

As fibras reduzem o colesterol "ruim" (LDL), e o potássio ajuda a controlar a pressão arterial —dois fatores importantes para a saúde cardiovascular. Os antioxidantes também melhoram a função cardiovascular e protegem o coração contra doenças.

4. Ajuda no controle do peso

Rico em fibras e proteínas, o feijão-branco aumenta a saciedade e ajuda a segurar a fome por mais tempo.

5. Fortalece ossos e músculos

O grão é rico em cálcio, que contribui para a densidade óssea, em ferro, que melhora o transporte de oxigênio e reduz a fadiga, e em magnésio, que auxilia na contração e no relaxamento muscular e na formação óssea.

Veja mais benefícios do feijão-branco na reportagem de VivaBem.