Para quem gosta, uma cumbuca de açaí geladinho tem tudo a ver com os dias de calor. Mas muita gente evita o alimento com medo de engordar, pois acredita que ele é altamente calórico. Faz sentido? A reposta é depende: 100 g de polpa de açaí pura fornece cerca de 70 calorias, o que está longe de ser um exagero. O problema é que o alimento que comemos geralmente recebe muitos aditivos calóricos e cheios de açúcar, como xarope de guaraná, leite condensado, granola, confeitos de chocolate, paçoca etc. Por tanto, se você quer se refrescar no verão e aproveitar os benefícios do açaí sem medo de engordar, a dica é consumir a polpa 100% natural batida com uma fruta (banana, manga, morango), sem adição adição de açúcares. Para quem faz exercícios regularmente, uma opção é misturar também whey protein. Benefícios do açaí Combate o envelhecimento precoce Graças à alta concentração de antioxidantes —com destaque para as antocianinas, responsáveis por sua cor arroxeada —, o açaí reduz a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste celular no corpo todo. Melhora o funcionamento do intestino Esse efeito se dá porque a fruta oferece uma boa dose de fibras, que melhoram o trânsito intestinal. Uma porção com 100 gramas de polpa de açaí congelada tem 2,6 gramas desse nutriente. Para efeito de comparação, 2,5 colheres de sopa de aveia em flocos fornecem 3,3 gramas de fibras. Faz bem para o coração O açaí tem gordura insaturadas, que contribuem para a saúde cardiovascular ao diminuir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o colesterol bom (HDL). Além disso, a fruta é fonte de fitoesteróis, substâncias que competem com o colesterol na hora da digestão, diminuindo a absorção de gorduras no intestino. O alimento ainda tem potássio, mineral aliado do controle da pressão arterial. Conheça outros benefícios do açaí em reportagem de VivaBem.