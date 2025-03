Quarta-feira, 05/02/2025 iStock Preciso tomar mais que 2 litros de água por dia no calor? A regra popular é que devemos beber cerca de dois litros de água por dia para o organismo funcionar bem e termos saúde. Mas e quando está um calor danado, como agora, e o corpo perde mais líquido por meio do suor? Como fica essa conta? De onde tiraram os dois litros? Para começar, vamos entender esse número. De maneira geral, uma pessoa precisa ingerir ao dia 30 ml de água por quilo de peso corporal. Assim, alguém com 70 kg (30 x 70) necessita de 2.100 ml, ou seja cerca de 2 litros. Logo, como você pode ver, essa quantidade não vale para todo mundo, pois muda conforme o peso do indivíduo. Além disso, a necessidade de água varia conforme idade, sexo, quantidade de atividade física, temperatura ambiente, umidade do ar etc. Fique atento aos sinais de hidratação Se não quiser fazer contas para saber quanto precisa de água, está tudo bem seguir a média de dois a três litros por dia. Mais importante do que ter uma meta diária é ficar atento aos sinais de desidratação —e tomar água quando eles surgem. - A sede é um alerta confiável e fácil de identificar. Então, deu sede ou sentiu a boca seca, beba água. - A cor da urina: seu xixi deve ter um tom amarelo bem clarinho, que lembra palha. A urina escura é um sinal de que falta água no corpo. - Outros sinais de desidratação: pele e mucosas secas, sonolência, dor de cabeça, mal-estar, fadiga, tontura, batimentos cardíacos acelerados e câimbras podem ser alertas de um quadro de desidratação mais intenso. Beba água regularmente para seu corpo não chegar e esse estágio, com sintomas desagradáveis. Por fim, tenha em mente que a água é o principal líquido para a hidratação do organismo. Água de coco, chás sem cafeína, água de coco e sucos naturais sem açúcar também contribuem para repor os líquidos perdidos, mas nunca devem ser a sua principal fonte de água ao longo do dia. Com informações de reportagem publicada em VivaBem. Publicidade Quer um acompanhamento nutricional e de atividade física personalizado? O UOL Resolve é um serviço dedicado ao seu bem-estar. Nossos profissionais qualificados estão prontos para ajudar você a ter hábitos alimentares mais saudáveis. Receba um cardápio personalizado e dicas nutricionais para melhorar a alimentação no dia a dia, além de um programa de exercícios elaborado conforme seus objetivos e sua rotina. Comece já a sua transformação! Compartilhar essa edição