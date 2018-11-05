Praticar exercícios regularmente faz bem para a saúde física e mental, além de ajudar na queima de gordura corporal. O mais importante na hora de escolher uma atividade física é focar em algo que você realmente goste de fazer, mas as pessoas sempre gostam de saber também o gasto energético proporcionado pela modalidade, os músculos trabalhados e outros benefícios que o exercício traz.



Veja a seguir oito atividades para escolher a opção que mais combina com você. Slackline (450 calorias por hora) : equilibrar-se numa fita esticada entre dois pontos pode parecer brincadeira, mas trabalha foco, força abdominal e coordenação. Com o tempo, dá para evoluir com manobras, o que aumenta ainda mais o gasto calórico e o desafio.

: equilibrar-se numa fita esticada entre dois pontos pode parecer brincadeira, mas trabalha foco, força abdominal e coordenação. Com o tempo, dá para evoluir com manobras, o que aumenta ainda mais o gasto calórico e o desafio. Tênis de praia (650 calorias por hora) : com disputas intensas e movimentos rápidos, a modalidade trabalha quase todo o corpo, principalmente glúteos, coxas e braços. A areia fofa exige mais do corpo, elevando a queima de gordura.

: com disputas intensas e movimentos rápidos, a modalidade trabalha quase todo o corpo, principalmente glúteos, coxas e braços. A areia fofa exige mais do corpo, elevando a queima de gordura. Futevôlei (700 calorias por hora) : combina explosão, resistência e técnica. Saltar, correr e chutar na areia aumenta a exigência muscular e melhora o equilíbrio. A prática é intensa e, portanto, muito eficaz para potencializar os ganhos físicos.

: combina explosão, resistência e técnica. Saltar, correr e chutar na areia aumenta a exigência muscular e melhora o equilíbrio. A prática é intensa e, portanto, muito eficaz para potencializar os ganhos físicos. Stand-up paddle (500 calorias por hora) : a remada fortalece braços e costas, enquanto as pernas e o core trabalham o tempo todo para manter o equilíbrio sobre a prancha. O contato com a natureza ainda potencializa o bem-estar.

: a remada fortalece braços e costas, enquanto as pernas e o core trabalham o tempo todo para manter o equilíbrio sobre a prancha. O contato com a natureza ainda potencializa o bem-estar. Esqui aquático (700 calorias por hora) : intenso e desafiador, o esporte exige força nos braços, costas, pernas e abdome para manter a postura e o equilíbrio enquanto você desliza. Uma aula completa de resistência muscular e foco.

: intenso e desafiador, o esporte exige força nos braços, costas, pernas e abdome para manter a postura e o equilíbrio enquanto você desliza. Uma aula completa de resistência muscular e foco. Caiaque (800 calorias por hora) : poucos esportes trabalham tão bem a parte superior do corpo como remar. A cada puxada, você ativa braços, ombros, costas e abdome. Além disso, é uma excelente atividade cardiovascular.

: poucos esportes trabalham tão bem a parte superior do corpo como remar. A cada puxada, você ativa braços, ombros, costas e abdome. Além disso, é uma excelente atividade cardiovascular. Pular corda (700 calorias por hora) : não subestime esse clássico da infância! Ele combina força, agilidade e explosão em um treino que exige concentração e condicionamento. Com técnica e progressão, é um queimador de calorias poderoso.

: não subestime esse clássico da infância! Ele combina força, agilidade e explosão em um treino que exige concentração e condicionamento. Com técnica e progressão, é um queimador de calorias poderoso. Corrida (até 750 calorias por hora): seja no asfalto, seja na esteira, a corrida é um dos melhores exercícios para queimar gordura. Além de reduzir a gordura visceral (a mais perigosa), ainda melhora a saúde cardiovascular e aumenta a expectativa de vida. Ao correr na rua, o cenário pode ser um bônus, pois o contato com a natureza comprovadamente melhora a saúde mental. Lembre-se: um exercício só traz resultados quando incorporado com regularidade à sua rotina. Constância, prazer na prática e progressão gradual são as chaves. A orientação de um profissional de educação física e a realização de exames médicos regulares são fundamentais para prevenir lesões e problemas de saúde. Com informações de reportagem publicada em VivaBem.