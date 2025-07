A exposição da pele ao sol é essencial para a absorção de vitamina D, que tem papel relevante para o bom funcionamento do organismo. Nas estações mais frias do ano, quando usamos roupas mais longas e ficamos menos expostos aos raios solares, é importante caprichar na ingestão de alimentos que são ricos nesse nutriente. Confira na lista abaixo alguns exemplos do que deve ser consumido com alguma frequência para oferecer ao corpo os benefícios da vitamina D: salmão

sardinha

atum

óleo de fígado de bacalhau

gema de ovo

cogumelos (frescos e secos)

frutos do mar

leite e derivados A vitamina D é um complexo de cinco formas (D1, D2, D3, D4 e D5), sendo a D3 uma das fontes mais importantes para o funcionamento adequado do organismo. Cerca de 80% a 90% da vitamina D3 que circula no corpo é produzida na exposição direta ao sol — a sua formação é desencadeada quando a pele absorve os raios ultravioletas do tipo B (UVB). O restante é proveniente de alimentos e, quando há indicação de um profissional da saúde, também de suplementos. A vitamina D3 tem a capacidade de aumentar a absorção de cálcio pelo intestino, com interferência direta no metabolismo e na saúde óssea de maneira geral. Sem ela, só 10% a 15% do cálcio ingerido é absorvido. A substância também é muito importante para o funcionamento adequado do sistema imunológico e da função muscular. O nutriente atua ainda no pâncreas (órgão responsável pela produção de insulina), reduzindo o risco de diabetes; contribui no combate de doenças autoimunes; participa do controle de morte celular, auxiliando na prevenção a alguns tipos de câncer, como de mama e próstata; e ajuda na diminuição e controle da pressão arterial, melhorando a parte cardiovascular.