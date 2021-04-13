Quarta-feira, 27/08/2025 Getty Images 'Dieta para emagrecer?' Busca no Google agora é por remédios O "boom" dos remédios injetáveis para emagrecer não é novidade. E dados do Google Trends divulgados pela Folha de S.Paulo mostram que dietas, treinos e até táticas "milagrosas" para eliminar gordura perderam espaço para os medicamentos que tratam a obesidade. Segundo a reportagem, "remédio para emagrecer" já é a principal busca feita no Google para assuntos relacionados à perda de peso em 2025, à frente de pesquisas como "chás para emagrecer" (2º lugar entre as mais buscadas), "treino para emagrecer" (9º lugar) e "suco para emagrecer" (10º lugar). Além disso, em agosto, o termo "canetas emagrecedoras" superou "dietas" em volume de buscas —a alta da procura por esses remédios neste mês coincide com o início das vendas do Olire, medicamento injetável brasileiro para tratar obesidade (entenda mais sobre ele a seguir). Publicidade Divulgação/EMS Qual a diferença entre Olire, Ozempic e Monjauro? Fabricado pela farmacêutica brasileira EMS, o Olire é um medicamento injetável que tem como princípio ativo a liraglutida —mesma substância do Saxenda, remédio para obesidade da Novo Nordisk. O Ozempic e o Wegovy, também da Novo Nordisk, têm como princípio ativo a semaglutida; e o Monjauro, da Eli Lilly, a tirzepatida. COMO FUNCIONAM? - A liraglutida e a semaglutida agem no organismo como o hormônio GLP-1, deixando o esvaziamento gástrico mais lento e aumentando a saciedade. Isso reduz o apetite e leva à perda de peso. - Já a tirzepatida, além de ter efeito similar ao GLP-1, atua no receptor do GIP, também ligado à saciedade e à regulação do apetite. RESULTADOS* - Liraglutida: perda de peso de 5% a 10% - Semaglutida: emagrecimento chega a 15% - Tirzepatida: redução no peso de até 20% *Valores médios observados em pesquisas, mas há casos em que as três substâncias promoveram perda de peso superior DIFERENÇAS NO USO A liraglutida deve ser aplicada diariamente, pois seu tempo de vida no organismo é menor. Nos medicamentos com as outras duas substâncias, a injeção é semanal. Entenda mais sobre estes medicamentos em reportagem de VivaBem Impacto na saúde e no comportamento Mariana Pekin/UOL 'Ozempic é coadjuvante no emagrecimento' Em sua participação no programa Alt Tabet, do Canal UOL, o nútrologo Paulo Gusmão explicou que a perda de peso promovida pelos remédios pode não trazer benefícios sustentáveis se o paciente não mudar hábitos. "O remédio é coadjuvante. Se for protagonista, ao deixar de ser usado, tudo desmorona", disse o médico. Veja a entrevista iStock SUS seguirá sem remédios para tratar obesidade Em sua coluna, Lúcia Helena analisa a decisão da Conitec, que vetou a possibilidade de a rede pública oferecer dois medicamentos contra a obesidade - com isso, a condição, que pode até matar, continuará sendo a única doença crônica não transmissível sem remédios disponíveis no SUS. Leia Mais Getty Images Efeitos dos medicamentos além do corpo Na newsletter Futuro Presente, Maria Prata escreve sobre os impactos das canetas emagrecedoras no mercado de consumo. Restaurantes, por exemplo, estão adaptando seus cardápios e oferecendo "menus pra gente com pouca fome", pois quem usa os remédios come menos. Leia Mais Compartilhar essa edição



