Quarta-feira, 01/10/2025 iStock Pressão '12 por 8' não é mais normal e colesterol tem 'metas' mais rígidas Até meados de setembro, a famosa pressão '12 por 8' era sinônimo de saúde em dia. Mas agora, conforme as novas diretrizes da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), esse número passa a ser considerado pré-hipertensão e deve ser visto como um sinal de alerta. Preciso tomar remédio? Em geral, não. Na maioria dos casos, a recomendação para pessoas com pré-hipertensão é mudar hábitos: começar a praticar exercícios físicos regularmente, melhorar a alimentação, evitar o sobrepeso, dormir bem, não fumar, reduzir a ingestão de álcool e controlar o estresse, além de fazer acompanhamento médico regular. Por que mudou? O objetivo é prevenir problemas lá na frente, já que evidências científicas mostram que pessoas com pressão sistólica entre 120 e 139 mmHg e diastólica entre 80 e 89 mmHg (valores considerados pré-hipertensão) têm maior risco de ter pressão alta e outros problemas cardiovasculares no futuro. A hipertensão arterial continua sendo definida como a pressão maior ou igual a '14 por 9'.



Leia mais sobre o assunto em reportagem de VivaBem. Publicidade Metas mais rígidas para o LDL A SBC também lançou novas diretrizes para o nível de gorduras no sangue, com o objetivo de reduzir o risco de eventos cardiovasculares —como infarto e AVC. Para pessoas com baixo risco cardiovascular, a meta agora é manter o LDL (colesterol ruim) abaixo de 115 mg/dL.

A recomendação para quem estiver com o LDL entre 115 mg/dL e 144 mg/dL é adotar uma alimentação equilibrada, com orientação de um nutricionista.

Em pacientes com colesterol ruim acima de 145 mg/dL o médico deve considerar o tratamento medicamentoso. Leia mais sobre o assunto em reportagem de VivaBem. Mariana Pekin/UOL VivaBem no Seu Tempo: Flávia Alessandra comanda encontro da geração 45+ No último dia 20 de setembro, o UOL realizou o VivaBem no Seu Tempo, evento que teve conversas com famosos sobre como aproveitar melhor a vida na maturidade e envelhecer com saúde. O encontro da geração 45+ foi apresentado pela atriz Flávia Alessandra, que entrevistou Luiz Fernando Guimarães, Samara Felippo, Danton Mello, Cris Guterres e Miá Mello. Confira abaixo o vídeo completo das conversas. Luiz Fernando Guimarães: 'Chorei por 3 horas ao conhecer meus filhos' Assista Samara Felippo: 'Se você só é feliz ao ter um parceiro, reveja sua vida' Assista Danton Mello revela que ficou mais chorão com a maturidade: 'Choro até caminhando' Assista Miá Mello: 'Queria envelhecer em paz, pois parece que isso é um defeito' Assista Publicidade Compartilhar essa edição



