Quarta-feira, 01/01/2025 Ralf Geithe/Getty Images/iStockphoto Picada de inseto coça demais! Como evitar que isso aconteça? A melhor forma de evitar aquela coceira irritante após uma picada de pernilongo ou de formiga é ficar bem longe desses insetos! Se isso não for possível nessa temporada de férias de verão, fique atento a cuidados básicos e se proteja. Começando pelas precauções quando estiver em lugares com presença maior de insetos: Use repelente. Aplique nas partes expostas do corpo, especialmente no fim de tarde, quando a atividade dos pernilongos é mais intensa. Siga a recomendação do fabricante e não se esqueça de fazer a reaplicação. Deixe a pele coberta. Use calças e camisetas de manga longa como barreira física. Prefira tecidos leves e evite cores escuras, pois elas são atraentes para mosquitos. Janelas fechadas ou com telas. Ao sair de casa ou do local onde está hospedado, deixe portas e janelas fechadas para não encontrar visitantes indesejados na volta. Lembre-se que pernilongos saem para se alimentar no fim de tarde! O ideal é que as janelas tenham telas instaladas para que possam ficar abertas o tempo todo sem a preocupação com a entrada de moscas, aranhas e outros bichinhos. Medicamentos na mala. Se tiver alergia a picadas, leve com você os remédios que costuma usar em caso de coceira, sempre com orientação médica. Por que coça tanto assim? A reação alérgica causada pelas picadas varia de pessoa para pessoa: há quem não sinta nada e há quem apresente coceiras, vermelhidão e até inchaços. O normal é que as coceiras se prolonguem por até cinco dias. Se você perceber que a sua reação a determinada picada saiu do habitual, procure ajuda de um especialista. Em casos mais graves, uma simples picada de inseto pode causar um choque anafilático — uma reação alérgica que dificulta a respiração, causa náuseas, vômito, tontura, sensação de desmaio, suores intensos e aumento dos batimentos cardíacos. A saliva dos insetos é composta por um coquetel de proteínas — anticoagulante, vasodilatador, antiplaquetário — que facilita a absorção do sangue, mas acaba provocando uma reação alérgica em seu alvo. O que varia entre um inseto e outro é a quantidade dessas proteínas. A coceira é um mecanismo de defesa e coçar pode aliviar um pouco o incômodo, mas cuidado: certifique-se de que está com as mãos limpas e evite usar as unhas para não irritar ainda mais a pele ou causar feridas, que podem ser a porta de entrada para uma infecção secundária. Publicidade Divulgação Assinantes de conteúdo exclusivo UOL agora contam com mais um benefício: navegação sem anúncios no aplicativo UOL. Se você já é assinante, baixe ou atualize o app e faça login para navegar por textos e vídeos sem interrupções. Além da navegação sem anúncios no app, assinante UOL tem acesso ilimitado aos colunistas, reportagens de UOL Prime, TAB e outros conteúdos exclusivos — e pode comentar em todos eles. Também ganha R$ 20 por mês para usar em cinema na Ingresso.com, descontos em teatro e festivais de música, entre outras vantagens do Clube UOL. Divulgação De 21 de dezembro a 2 de fevereiro, a praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), será palco da arena UOL no Verão, que chega à sua 7ª edição com várias atividades para agitar o litoral paulista. O espaço fica aberto ao público de terça a domingo, das 8h às 18h, e oferece aos visitantes quadras para jogar beach tennis, futevôlei, frescobol e pickleball, além de uma academia com aulas criadas especialmente para o evento. No fim das tardes de sábado, uma banda local garante ainda mais animação para o público presente. O acesso ao local é gratuito, no entanto, para o uso das quadras, academia, chuveiro e aulas é preciso pagar a taxa de day use de R$ 50. Clientes PagBank têm desconto de 50% no day use e clientes Binance podem usar a academia e fazer gratuitamente as aulas no local, mas precisam pagar pelo day use para utilizar quadras. O UOL no Verão tem patrocínio de SOL, SBP, PagBank, Binance, La Roche Posay e Activia. Compartilhar essa edição