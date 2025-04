Quarta-feira, 16/04/2025 iStock 4 benefícios do edamame, o 'parente' do feijão que é muito nutritivo Popular na culinária asiática, o edamame não é tão consumido pelos brasileiros, mas merece espaço no seu cardápio de quem busca uma alimentação saudável. Encontrada em vagem ou em grãos, essa leguminosa é a versão verde da soja, colhida antes do amadurecimento. Ela pode ser consumida tanto nas grandes refeições quanto como um snack no lanche da tarde, e oferece muitos nutrientes. Cada porção de 100 g de edamame tem: 119 calorias

11,9 g de proteína

5,2 g de fibras

15 mcg de vitamina A

6 mg de vitamina C

0,1 mg de vitamina B O alimento que é da mesma família do feijão fornece ainda ômega 3 e ácido fólico. Publicidade Edamame iStock Benefícios do edamame Bom para visão e imunidade A vitamina A é importante para a visão, as do complexo B participam da geração de energia para organismo e a vitamina C dá uma força às defesas do corpo. A intensa ação antioxidante desse nutriente ajuda a reduzir a ação dos radicais livres que provocam o envelhecimento precoce. Ajuda no ganho muscular O edamame colabora para o aumento da saciedade e a construção de massa muscular, por ser fonte de proteínas. O nutriente também é bom para a saúde das articulações, dos ossos, da pele, das unhas e dos cabelos; o equilíbrio dos hormônios; e a manutenção do sistema nervoso e da imunidade. Aliado do intestino A concentração de fibras na leguminosa melhora o funcionamento do intestino, combate o acúmulo de colesterol "ruim" (LDL) e afasta a fome por mais tempo. Ameniza a TPM A isoflavona presente no edamame ajuda a reduzir os efeitos colaterais da TPM e da menopausa, assim como acontece com a soja madura. Conheça outros benefícios do edamame em reportagem de VivaBem. Compartilhar essa edição