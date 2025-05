Quarta-feira, 21/05/2025 iStock Outono é a estação da gripe: como melhorar a imunidade? Com a chegada do outono, aumenta a circulação de vírus que causam doenças respiratórias, como a gripe, que, em casos graves, pode levar à internação e até à morte. A vacinação é a principal forma de se proteger e reduzir a transmissão, mas manter a imunidade em dia também ajuda o corpo a reagir melhor a possíveis infecções. Como fortalecer a imunidade? Mantenha uma dieta balanceada: Combine legumes, verduras, leguminosas, proteínas e fibras para melhorar as defesas do corpo. E não pule refeições. Faça exercício: praticar atividade física regularmente também fortalece o sistema imunológico. Durma bem: a insônia reduz as defesas e provoca um desgaste maior do organismo. Aposte em atividades relaxantes: o estresse, tão frequente na vida das pessoas, também pode baixar a imunidade. Beba água: mantenha o corpo hidratado, especialmente nos dias mais secos. Publicidade Compartilhar essa edição