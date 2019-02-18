As pessoas estão cada vez mais preocupadas em aumentar o consumo de proteínas —com razão, já que o nutriente é essencial para a construção e a preservação da massa muscular, considerada um "estoque de saúde" importante para o envelhecimento saudável. O problema é que, com a vida agitada, muitas vezes esse incremento de proteínas é feito por meio de suplementos em pó ou alimentos ultraprocessados, como shakes e barrinhas, que não são as melhores opções para o organismo e devem ser consumidos com moderação. Mas, de acordo com especialistas ouvidos por VivaBem, não é tão difícil alcançar a mesma quantidade de proteína presente em um whey protein (suplemento mais popular do nutriente) com alimentos de origem natural. Basta saber fazer boas escolhas e organizar a dieta. Boas fontes de proteínas Veja exemplos do que comer e suas quantidades aproximadas de proteína por porção —para comparação, uma dose de whey ter entre 20 g e 25 g de proteína: filé-mignon grelhado (100 g): 33 g de proteína

peito de frango grelhado (100 g): 30 g de proteína

salmão (150 g): 24 g de proteína

1 lata de atum (natural): 20 g a 25 g de proteína

2 ovos inteiros: 12 g de proteína

iogurte grego sem açúcar (170 g): 15 g de proteína

queijo cottage (1/2 xícara): 14 g de proteína

grão-de-bico cozido (1 concha cheia): 10 g de proteína

soja cozida (100 g): 7 g de proteína

lentilhas cozidas (1 concha cheia): 7 g de proteína Quanta proteína consumir ao dia? A quantidade varia conforme o nível de atividade física de cada pessoa. Mas, de forma geral, alguém que busca manter um bom percentual de massa muscular e a saúde precisa consumir de 1,5 g a 2 g de proteínas por quilo de peso corporal ao dia.



Portanto, uma pessoa com 70 kg deve comer de 100 g a 140 g de proteínas ao dia. Para alcançar esse número, a recomendação é sempre incluir ao menos um dos alimentos citados acima em todas as refeições.