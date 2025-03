Quarta-feira, 12/03/2025 iStock Quantas vezes por semana devo treinar para emagrecer ou ganhar músculo? Para muitas pessoas, encaixar a rotina de atividade física na agenda não é fácil. E uma dúvida comum que surge na hora de planejar os treinos é quantas vezes na semana precisamos fazer exercícios para ter resultado? Isso é algo que varia conforme objetivos, estilo de vida, histórico esportivo, genética entre outros fatores, mas existe um número médio que funciona para a maioria das pessoas. Confira: Para ter mais saúde Fazer três treinos vigorosos por semana, com 20 a 60 minutos de duração, é o suficiente para quem deseja espantar o sedentarismo e ter mais bem-estar e saúde. Você pode ainda realizar cinco sessões de 30 minutos de atividade moderada. Para emagrecer De três a seis treinos por semana, com 30 a 60 minutos. Aqui a recomendação é bem ampla, pois a quantidade de exercício depende da intensidade. Se você fizer atividades que exigem grande esforço, pode treinar dia sim e dia não, por exemplo. Já exercícios mais leves podem ser realizados por vários dias seguidos. O importante é ter em mente que o emagrecimento não depende apenas do exercício. Para perder peso, é essencial manter uma alimentação equilibrada e dormir bem. Para ganhar músculos Quatro a cinco vezes por semana, cerca de 40 minutos. Aqui a quantidade também pode variar bastante, pois vai depender do número de grupo musculares que você trabalha no dia. O mais importante para a hipertrofia é o volume. Ou seja, o número de séries que você realiza para uma parte do corpo: pesquisas mostram que a faixa ideal fica entre 10 e 20. E essas séries não precisam ser séries de um mesmo exercício. Para quadríceps, por exemplo, você pode atingir a faixa ideal com 3 séries de agachamento, 3 séries de afundo, 3 séries de leg press e 3 séries de cadeira extensora. Uma recomendação importante é evitar trabalhar um mesmo grupo muscular em dias seguidos, para permitir que o corpo se recupere e a hipertrofia ocorra. Publicidade Quer um acompanhamento nutricional e de atividade física personalizado? O UOL Resolve é um serviço dedicado ao seu bem-estar. Nossos profissionais qualificados estão prontos para ajudar você a ter hábitos alimentares mais saudáveis. Receba um cardápio personalizado e dicas nutricionais para melhorar a alimentação no dia a dia, além de um programa de exercícios elaborado conforme seus objetivos e sua rotina. Comece já a sua transformação! Compartilhar essa edição