Iniciante na musculação? Descubra segredos para treinar bem
Você ainda não faz musculação? Então é hora de repensar este hábito.
Manter um bom volume de massa muscular é importante para garantir uma boa mobilidade, força, coordenação motora e equilíbrio conforme envelhecemos. Além disso, reduz o risco de problemas de saúde como osteoporose, diabetes e obesidade. Também faz bem para a saúde mental.
Exercícios de força reduzem a ansiedade, diminuem sintomas depressivos e melhoram o humor, a atenção, o raciocínio e as demais capacidades cognitivas, além minimizar as chances de ter demências como Alzheimer. Isso acontece porque a musculação faz o organismo liberar uma substância estimulante e protetora dos neurônios.
Os segredos para treinar bem
- No início, o ideal é treinar pelo menos três vezes por semana, com um dia de descanso entre os dias de exercício.
- Faça exercícios sempre com orientação de um profissional de educação física.
- Respeite seus limites: use cargas leves e aumente o peso e os dias de treino aos poucos.
- Regularidade é importante: caso não consiga ir à academia, faça em casa exercícios com o peso do corpo (agachamentos, flexão de braços, abdominais etc.).
- Procure variar os exercícios a cada 8 a 12 semanas (peça para o professor da sua academia).
Veja mais informações em reportagem de VivaBem sobre o assunto.
VivaBem no Seu Tempo: Flávia Alessandra comanda evento para público 45+
Anote na agenda: a terceira edição de VivaBem no Seu Tempo, evento de VivaBem voltado para a geração com mais de 45 anos, será realizada em 20 de setembro (sábado), no bairro do Butantã, em São Paulo.
Sob o comando da atriz e apresentadora Flávia Alessandra, a programação contará com bate-papos com Luiz Fernando Guimarães, Danton Mello, o casal Olivier Anquier e Adriana Alves e Miá Mello. Eles vão falar sobre a importância de viver plenamente hoje e amanhã, as mudanças na vida, no relacionamento e no corpo que ocorrem com a maturidade e os cuidados para ter longevidade.
Além dos bate-papos no palco, o público poderá participar de aulas gratuitas que trabalham força, mobilidade e promovem bem-estar, além de outras atividades com foco e saúde, qualidade de vida e bem-estar, que serão divulgadas em breve. Por isso, é recomendado o uso de roupa confortável e tênis no evento.
O VivaBem no seu Tempo é patrocinado por Vitasay e por Sou única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs.