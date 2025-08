Getty Images Não beba água demais à noite! 10 hábitos que impedem você de dormir melhor Manter uma rotina de sono adequada faz toda a diferença para a saúde mental, o bom funcionamento do sistema imunológico e o repouso do corpo. Dormir mal, por sua vez, afeta o humor, a concentração, a produtividade e o bem-estar. Com o tempo, as noites maldormidas podem evoluir para insônia crônica, aumentando o risco de problemas sérios, como hipertensão, infarto, AVC, depressão e queda da imunidade. E os seus hábitos, como estão? Fique atento a 10 situações comuns que atrapalham o sono —muitas vezes sem a gente perceber. 1. Beber água demais durante a noite Ter um copo d'água ao lado da cama parece prudente, mas interrompe seu sono se você acorda para beber e vai ao banheiro de madrugada. O ideal é manter a hidratação durante o dia e evitar grandes quantidades de líquido à noite. 2. Tomar um cafezinho no meio da tarde A cafeína permanece ativa no organismo por até 10 horas. Ou seja, aquele cafezinho da tarde pode sabotar seu sono lá pelas 2h da manhã —principalmente se combinado com chocolate, chá-mate ou refrigerantes. 3. Não acordar sempre no mesmo horário Você levanta cedo durante a semana e dorme até mais tarde nos sábados e domingos? Isso bagunça seu relógio biológico. O corpo precisa de rotina —inclusive para descansar direito. 4. Fazer refeições pesadas no jantar Massas, frituras, sobremesas... Tudo isso torna a digestão mais lenta, favorece refluxo e atrapalha a produção da melatonina, hormônio do sono. Opte por alimentos leves e naturais à noite. 5. Tomar um drinque antes de se deitar Embora o consumo de álcool possa dar sono no início, ele prejudica as fases mais profundas e restauradoras do sono. Já a nicotina é estimulante e fragmenta o descanso. Resultado: você acorda mais cansado do que quando foi pra cama. 6. Dormir em locais pouco ventilados Portas e janelas trancadas reduzem a circulação do ar, ressecam as vias respiratórias e favorecem crises alérgicas —sobretudo em quem já tem rinite ou asma. Ventilar o ambiente é essencial. 7. Levar o pet pra cama A presença dos animaizinhos de estimação com a gente pode ser fofa, mas eles se mexem, ronronam, esquentam demais e, às vezes, precisam sair durante a noite. Tudo isso pode faz você acordar e afetar seu ciclo do sono. 8. Não limpar o ventilador O barulho do ventilador e a circulação de partículas como poeira e mofo agravam alergias e incomodam as vias respiratórias. Manutenção em dia do equipamento e ambiente limpo são indispensáveis. 9. Praticar exercícios muito tarde Fazer atividade física é ótimo —só não perto demais da hora de dormir. O aumento da temperatura corporal e a liberação de adrenalina e endorfina dificultam o relaxamento necessário para adormecer. 10. Transformar a cama em espaço multitarefa Ver TV, ler, rolar o feed do celular... Tudo isso ensina seu cérebro a não associar a cama ao sono. Pior: a luz azul dos eletrônicos suprime a melatonina e os alertas constantes elevam o estresse. Publicidade Quer mais saúde, disposição e qualidade de vida? Com o UOL Resolve, você tem acesso a um serviço completo de assistência focado no seu bem-estar. Tenha acompanhamento nutricional com profissionais especializados, orientação para criar hábitos saudáveis, controle calórico de receitas caseiras e um plano de exercícios totalmente adaptado à sua rotina e aos seus objetivos. Tudo isso de forma prática, personalizada e com o suporte que você precisa para transformar sua vida. Comece hoje mesmo sua jornada de autocuidado com o UOL Resolve Compartilhar essa edição