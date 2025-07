Quarta-feira, 11/06/2025 Getty Images Chega de empurrar com a barriga: 5 passos para deixar a procrastinação no passado Deixar para amanhã o que poderia ter sido feito hoje é um hábito que se torna prejudicial quando começa a atrapalhar a organização, o cumprimento de prazos e a qualidade do trabalho realizado. No aspecto emocional, quem costuma procrastinar pode sentir culpa, ansiedade, frustração e até vergonha quando essa situação é muito comum ou crônica. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Primeiro de tudo, comece fazendo uma lista do que precisa ser resolvido no dia. 5 estratégias para agir já 1. Encare o fato — você está procrastinando. Ser capaz de identificar e nomear esse padrão é o primeiro passo para superar a procrastinação. 2. Entenda o porquê. Você tem medo de errar? Sua lista de tarefas não é realista? Ou você simplesmente adora um prazo apertado? Se a sua procrastinação for resultado de perfeccionismo ou baixa autoestima, talvez você queira explorar tratamentos como a terapia cognitivo-comportamental, com um terapeuta, ou atividades autoguiadas. 3. Priorize. Dê uma boa olhada na sua lista de tarefas. As coisas mais urgentes ou importantes estão no topo? Você deu a si mesmo tempo suficiente para concluir todos os compromissos? Dividir uma tarefa em partes menores e fazer pausas regulares te ajudará a não ficar sobrecarregado. Se não tiver certeza do que é mais importante, tente conversar sobre isso com alguém. Já se você tende a deixar as coisas mais chatas para o último minuto e nunca consegue realizá-las, reserve um tempo no início de cada dia para fazer essas tarefas. 4. Evite distrações. Configure seu telefone para "não incomodar", pendure uma placa na porta, diga às pessoas ao seu redor que você ficará "offline" por um tempo. Definir um horário claro de início e término pode ajudá-lo a cumprir essa regra. 5. Crie recompensas. A vida é um trabalho árduo, então seja gentil consigo mesmo. Sempre que concluir uma tarefa difícil ou riscar algo de sua checklist, permita-se também fazer algo mais agradável. A criação de recompensas pode tornar o enfrentamento da lista de tarefas um pouco mais fácil. Quer se aprofundar? Confira mais informações sobre esse assunto em texto publicado por VivaBem. Até a próxima edição — e sem deixar para amanhã! Publicidade CONTEÚDO DE MARCA 7 décadas de inovação: a história por trás do 22º melhor hospital do mundo O Einstein completa 70 anos celebrando sua trajetória e apresentando a modernização da sua marca. O compromisso com cuidado de excelência, pesquisa, ensino, inovação e responsabilidade social tornou o Einstein Hospital Israelita referência global em saúde, sendo reconhecido como o 22° melhor hospital do mundo e o melhor do Hemisfério Sul e da América Latina, segundo ranking da revista Newsweek. LEIA MAIS Compartilhar essa edição