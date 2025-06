Patrocínio Quarta-feira, 04/06/2025 Getty Images É errado correr todos os dias? Repleta de benefícios para a saúde física e mental, a corrida é um esporte viciante —uma das razões para isso é a tal da endorfina, substância produzida durante o exercício, que gera sensação de euforia, prazer e bem-estar. Empolgadas , muitas pessoas começam a correr e querem treinar todos os dias. Mas vá com calma, pois você pode se machucar.



Ao correr, exigimos bastante dos músculos, das articulações, do sistema cardiovascular e até dos ossos. Dependendo da intensidade do exercício, nosso organismo precisa de cerca de 48 a 72 horas para se recuperar completamente e gerar as adaptações necessárias para o condicionamento melhorar. Se correr todos os dias, você pode não só atrapalhar sua evolução no esporte, como também aumentar o risco de sofrer lesões. A recomendação geral para um iniciante é correr de três a quatro vezes por semana, com ao menos um dia de descanso entre um treino e outro, como explicou o treinador Samir Sabadin em reportagem de VivaBem. Conforme seu condicionamento evoluir e o corpo estiver mais bem adaptado à corrida —após cerca de seis meses a um ano praticando o esporte—, você pode aumentar o número de treinos e correr em dias seguidos. Mas é importante alternar um dia de treino forte com um de treino leve. Além disso, é fundamental ter ao menos um dia de descanso total na semana. Como evitar lesões na corrida Faz parte da vida de praticamente todo corredor lidar com lesões. Veja 7 pontos que podem ajudar você e minimizar o risco de se machucar: Aumente gradualmente o volume (distância) semanal de treino. A recomendação é que a quilometragem que você corre em uma semana nunca exceda 10% da anterior.

Faça exercícios de fortalecimento muscular e de mobilidade.

Realize um bom aquecimento no início de cada treino. Isso significa correr em ritmo bem leve de 10 a 20 minutos, dependendo do seu condicionamento.

Alterne treinos fortes e fracos. A maior parte do seu volume semanal deve ser composta por corridas leves a moderadas.

Nunca ignore a dor e busque ajuda médica caso perceba algum incômodo incomum.

Respeite o descanso.

Treine sempre com orientação de um profissional de educação física. Quer saber quais são algumas das lesões mais comuns na corrida? Confira em reportagem de VivaBem