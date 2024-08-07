Você é do tipo que chega do mercado e guarda todas as frutas, verduras e legumes na geladeira? Calma lá! Nem todos os alimentos devem ser refrigerados, pois isso pode provocar problemas como: Perda de sabor, de textura e de nutrientes

Cheiro estranho, tanto no interior da geladeira como nos alimentos

Maturação interrompida, especialmente de frutas

Surgimento de brotos, mofo e outros tipos de contaminações A regra básica é: só armazene na geladeira itens que se deterioram rapidamente, que favorecem a proliferação de bactérias ou que já foram abertos. Alguns exemplos são: Vegetais folhosos, como alface, couve, rúcula

Todo tipo de carne crua e peixe

Ovos

Laticínios: leite aberto, queijos frescos, iogurtes e outros produtos lácteos

Frutas sensíveis (morango, uva) e frutas descascadas, fatiadas ou picadas (melancia, melão, mamão, abacaxi, manga)

Alimentos industrializados em uso: maionese, ketchup, sucos de caixinha, molhos e conservas O que deixar fora da geladeira Confira a seguir alimentos que é melhor manter fora da geladeira. Alguns deles, para garantir frescor e segurança, devem ser comprados toda semana. Alho e cebola: não devem ser mantidos na geladeira, pois há maior risco de apresentarem mofo, amolecerem e desenvolverem brotos, além de sofrerem alterações no sabor. Batata: o tubérculo é rico em amido. Em temperaturas muito baixas, esse carboidrato se transforma em açúcar, alterando o sabor da batata, que fica mais adocicado. A textura também muda, ficando mais dura e granulada após o cozimento. Além do mais, o tubérculo se deteriora mais rapidamente no frio. Tomate: a refrigeração pode alterar o aroma e o sabor, especialmente quando esse alimento é armazenado em temperaturas abaixo de 12°C. Além disso, o frio da geladeira pode fazer com que o tomate fique mais mole e perca a textura firme, em parte por interromper seu processo natural de amadurecimento. Café: o frio até pode prolongar a durabilidade do café, mas ele tende a perder sabor e aroma. Na geladeira, o café também acaba absorvendo odores de outros alimentos. Pão: a baixa temperatura da geladeira acelera um processo chamado retrogradação, em que as moléculas de amido do pão recristalizam mais rapidamente. Isso faz com que ele fique duro, seco e quebradiço —muito mais do que se estivesse em temperatura ambiente. Mel: assim como o açúcar, esse alimento não deve ser mantido na geladeira porque, com o resfriamento, tende a cristalizar e endurecer. Isso ocorre devido à presença de glicose em sua composição: ela forma pequenos cristais quando submetida ao frio. Embora a cristalização não altere as propriedades nutricionais do mel, pode mudar sua textura, tornando-o mais difícil de usar. Frutas tropicais: Banana, abacaxi, mamão, maracujá são frutas que amadurecem em temperatura ambiente, após serem colhidas. Logo, não devem ir para a geladeira quando não estão totalmente maduras, pois o frio acaba interrompendo o processo de maturação e, por consequência, pode comprometer sua textura e seu sabor. Quer saber mais? Leia reportagem de VivaBem sobre esse assunto.