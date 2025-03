Quer uma opção saudável e diferente para comer lanche da tarde, em saladas ou para beliscar na happy hour? Aposte no tremoço. Leve e com jeitão de grão-de-bico, o alimento tem proteínas, que ajudam na construção da massa muscular, e fibras, que contribuem para a saciedade e o bom funcionamento do intestino. Conheça alguns benefícios que o consumo de tremoço proporciona: - Regula o funcionamento do intestino Seu alto teor de fibras facilita o trânsito intestinal: são 7,5 gramas por porção de 100 gramas, o que equivale a 30% das necessidades diárias de um adulto. Esses nutrientes ajudam na formação do bolo fecal e facilitam sua passagem pelo intestino. - Ajuda no controle do peso O grão confere saciedade e tem poucas calorias: apenas 90 kcal em 100 gramas. É uma opção saudável para quem está de dieta petiscar algo no meio da tarde ou no bar com os amigos. - Fortalece os ossos O tremoço tem cálcio, mineral que é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do esqueleto, garantindo sua resistência. Os dentes também saem ganhando por causa do nutriente. - Aumenta a energia O mérito nesse caso é das vitaminas do complexo B, que, participam do processo de produção de energia muscular. O nutriente também turbina a memória e melhora a imunidade. Cuidados ao consumir Como geralmente é encontrado em conserva, o tremoço pode conter muito sódio, então é bom não exagerar nas porções. O ideal é lavar o alimento em água corrente antes de consumi-lo, especialmente para quem tem pressão alta. O grão não deve ser ingerido cru, pois pode provocar intoxicação. Seu cozimento correto é longo e trabalhoso, por isso, na maior parte dos locais, ele é vendido já cozido e na salmoura. Não retire a casca na hora de comer, pois ela é rica em fibras e atua como probiótico, beneficiando a flora intestinal. Mas, quem sofre com gases deve ficar atento, já que o invólucro da semente pode piorar o quadro.