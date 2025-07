Acúmulo de gordura na região da barriga pode ser um indicativo de que há depósito de gordura também em órgãos como fígado, pâncreas e intestino, um tremendo perigo para a saúde e para o bom funcionamento desses órgãos. Uma forma rápida de saber se há risco de estar com gordura nas vísceras é usar uma fita métrica para medir a circunferência da barriga, na altura do umbigo: o número deve ficar abaixo de 101,5 cm para homens e de 89 cm para mulheres. Se estiver acima disso, atenção! Pode ser um sinal de excesso de gordura abdominal, mesmo que o peso corporal seja considerável saudável. Ou seja, mesmo quem aparenta estar magro pode apresentar gordura visceral. Para reduzir esse estoque indesejado, você deve manter hábitos saudáveis de alimentação e praticar atividades físicas com regularidade. E também pode seguir essas cinco estratégias, que incentivam o corpo a combater a gordura excessiva: 1) Trace metas curtas de emagrecimento Para perder peso e eliminar a gordura visceral, evite fazer dietas muito restritivas e que levam a uma perda de peso rápida. Esses regimes são difíceis de manter e, ao parar, você engorda tudo novamente. Para ter saúde, o ideal é mudar seu estilo de vida: coma mais alimentos naturais (carne, frango, peixe, ovos, verduras e legumes), reduza o consumo de industrializados e fast-food e trace metas curtas de emagrecimento. Segundo uma revisão de estudos feita por cientistas do Hospital Universitário de Tübingen (Alemanha), reduzir apenas 5% do peso corporal já diminui em 30% o volume da gordura no fígado (um dos órgãos mais afetados com a gordura visceral). 2) Inclua cereais integrais na dieta Ao analisar a dieta de 2.800 pessoas, nutricionistas da Universidade de Tufts (EUA) concluíram que os indivíduos que consumiam três ou mais porções de cereais integrais diariamente, como arroz e trigo, tinham 10% menos gordura visceral do que aqueles que comiam apenas grãos refinados. Pode parecer uma diferença pequena, mas os benefícios são enormes. 3) Coma mais abacate Embora seja uma fruta calórica, o alimento pode fazer parte de uma alimentação saudável, inclusive de quem quer perder peso. O abacate é rico em gorduras boas que ajudam a diminuir a inflamação no organismo, em fitoesteróis e em mais de 500 compostos fenólicos, substâncias químicas com ação antioxidante capazes de reduzir o colesterol e a gordura visceral. 4) Tenha um cardápio rico em proteína Esse nutriente estimula a liberação do peptídeo YY, um hormônio que atua no trato digestivo promovendo saciedade. Ele também já se mostrou eficaz no desenvolvimento muscular, o que leva ao aumento do metabolismo. Além disso, pesquisas revelaram que quem mantém uma dieta mais recheada de fontes de proteína, como carnes, ovos e laticínios, tem menos gordura na região da cintura. 5) Pratique HIIT (treino intervalado de alta intensidade) Cientistas da Universidade Laval (Canadá) identificaram que pessoas que praticaram o treino intervalado de alta intensidade por 15 semanas perderam mais gordura corporal —e, consequentemente, mais gordura visceral —do que o grupo que praticou um programa de exercícios de resistência (musculação) por 20 semanas. Além disso, uma revisão de estudos realizada por pesquisadores da UFG (Universidade Federal de Goiás) mostra que o HIIT "queima" 93% mais gordura por minuto do que um treino moderado e contínuo. Por que a gordura visceral faz mal? As células de gorduras geram inflamação no organismo e interferem na regulação de hormônios, na absorção de nutrientes, no nível de colesterol e até na fertilidade. O acúmulo de tecido adiposo na região da barriga também está diretamente ligado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares (como infarto e AVC), hipertensão, síndrome metabólica, esteatose hepática (gordura no fígado) e diabetes tipo 2. Procure orientação nutricional e médica sempre que necessário!