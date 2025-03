A fome é uma das grandes inimigas de quem está seguindo uma alimentação equilibrada para emagrecer. Quando sente muita fome, a pessoa não consegue se controlar e acaba fazendo escolhas menos saudáveis e mais calóricas, que prejudicam o emagrecimento e a saúde. Para evitar isso, é muito importante que seu cardápio tenha alimentos que garantam saciedade e ajudem a driblar a fome. Veja 5 opções. Abacate A fruta proporciona saciedade porque é rica em gordura monoinsaturada, nutriente que demora para ser digerido. O consumo dessa gordura boa para a saúde ajuda a reduzir o colesterol, a proteger o coração e a diminuir o acúmulo de gordura corporal. O abacate ainda tem fibras, que também contribuem para controlar a fome e melhoram o funcionamento intestinal. Castanhas Fornecem gorduras boas, fibras e carboidratos complexos, que demoram mais para ser digeridos. Porém, é preciso tomar cuidado, pois esses alimentos são calóricos e deliciosos, é fácil exagerar na porção. A recomendação é comer, no máximo, um punhado por dia. Aveia O cereal é uma boa opção para aumentar a ingestão de fibras ao consumir frutas, iogurtes e vitaminas. Salada Começar o almoço e o jantar pelos vegetais ajuda a aumentar a porção de fibras nessas refeições, fazendo com que a fome demore a chegar. Quanto mais colorida a salada, melhor. Adicione legumes crus e cozidos para diversificar os nutrientes e finalize com um pouco de azeite. Proteínas Geram saciedade por serem digeridas lentamente e ajudam no aumento da massa muscular. O nutriente deve estar presente em todas refeições. No almoço, capriche nas carnes (bovina, suína, de frango e peixe), ovos e leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha). No café da manhã e lanches aposte em ovos e laticínios. O queijo cottage é boa escolha, pois tem menos gordura que outros tipos.