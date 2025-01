Quarta-feira, 29/01/2025 Christopher Malcolm/Getty Images Cinco dicas para evitar que o calorão estrague sua vontade de treinar No verão, é comum sentirmos uma moleza ou um mal-estar por causa do calor, o que nos faz desistir do exercício. Para não sucumbir às altas temperaturas e manter o pique nos treinos, o segredo é adotar estratégias para driblar o calorão. Confira 5 dicas de VivaBem. Mude o horário do exercício Prefira praticara atividade física bem cedinho, antes das 7h da manhã, ou no período da noite, quando a temperatura está mais baixa. Calor em excesso aumenta a transpiração e pode causar desidratação, gerando ainda mais cansaço. Troque o local do treino Fugir da monotonia é uma forma muito eficaz de renovar a motivação e deixar a atividade física mais prazerosa. Se você costuma se exercitar na academia ou em outros ambientes fechados, uma boa opção é variar o local e se movimentar ao ar livre —sempre nos horários mais frescos. O contato com a natureza alivia o estresse e trás outros benefícios. Xô, preguiça! Deixar o despertador longe da cama (para quem treina cedinho) e preparar a mochila e a roupa na véspera são formas de enfraquecer aquela vontade de desistir do treino e ficar mais uma horinha na cama. Experimente uma nova modalidade Que tal praticar uma atividade que tem a cara do verão e é divertida? Atualmente, as grades cidades contam com clubes e arenas com quadras de vôlei de praia, beach tennis, futevôlei. Se for para o litoral de São Paulo, você pode fazer estes esportes na arena do UOL no Verão. Encontrar modalidades que te dão prazer é fundamental para não desanimar nos dias mais difíceis. Estabeleça metas Criar objetivos de curto e longo prazo é uma excelente estratégia para evitar desistências, mas não exagere ao estabelecer o que almeja alcançar: seja realista e respeite os limites atuais do seu corpo. Dominar novos marcos aumenta a percepção de sucesso, realização e capacidade, e isso favorece a continuidade da prática. Publicidade Divulgação UOL no Verão agita litoral de São Paulo até fevereiro Até o dia 2 de fevereiro, a praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), será palco da arena UOL no Verão, que chega à sua 7ª edição com várias atividades para agitar o litoral paulista. O espaço fica aberto ao público de terça a domingo, das 8h às 18h, e oferece aos visitantes quadras para jogar beach tennis, futevôlei, frescobol e pickleball, além de uma academia com aulas criadas especialmente para o evento. No fim das tardes de sábado, uma banda local garante ainda mais animação para o público presente. O acesso ao local é gratuito, no entanto, para o uso das quadras, academia, chuveiro e aulas é preciso pagar a taxa de day use de R$ 50. Clientes PagBank têm desconto de 50% no day use e clientes Binance podem usar a academia e fazer gratuitamente as aulas no local, mas precisam pagar pelo day use para utilizar quadras. Assinante UOL tem direito a um day use gratuito e 50% de desconto para um acompanhante. O UOL no Verão tem patrocínio de SOL, SBP, PagBank, Binance, La Roche Posay e Activia. Quer um acompanhamento nutricional e de atividade física personalizado? O UOL Resolve é um serviço dedicado ao seu bem-estar. Nossos profissionais qualificados estão prontos para ajudar você a ter hábitos alimentares mais saudáveis. Receba um cardápio personalizado e dicas nutricionais para melhorar a alimentação no dia a dia, além de um programa de exercícios elaborado conforme seus objetivos e sua rotina. Comece já a sua transformação! Compartilhar essa edição