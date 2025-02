Chegou a hora em que o verão se junta com o Carnaval. A partir de agora, toda a curtição da temporada de calor se une com a dos blocos de rua e festas com os amigos. Para não deixar que o exagero estrague a sua diversão, não tem outro jeito a não ser moderar. Cuide bem da alimentação, do desgaste físico e fique atento a estas dicas ao consumir álcool. Misturar bebida dá ressaca? Não, problema é quantidade Pouco importa qual o tipo de bebida ingerida: o que deixa a pessoa bêbada (e, consequentemente, com ressaca) é a quantidade excessiva de álcool consumida —e não a mistura entre fermentados e destilados. Cada bebida tem um teor alcoólico diferente, portanto, atenção ao que você vai beber. Enquanto a cerveja possui, na média, 5% de álcool, destilados como cachaça, gim, vodka e tequila ficam em torno de 40%. Coma bem Ingerir carboidratos e garantir que o estômago fique cheio vai ajudar a manter o nível de glicose no sangue e segurar sintomas como náuseas e vômitos. Beba muita água! Quanto menos álcool consumir, maior a chance de não passar mal. Uma boa ideia é intercalar qualquer bebida alcoólica com água, preferencialmente na mesma quantidade. Isso pode fazer não só com que você reduza o número de drinques que vai tomar, como também vai evitar a desidratação —uma das grandes responsáveis por vários sintomas da ressaca, como a dor de cabeça e a indisposição. Não beber é sempre melhor É possível curtir o feriado sem álcool, sim! Uma ideia é desfrutar de coquetéis sem álcool, que geralmente são feitos com soda ou água com gás, fruta e xaropes concentrados. Nos supermercados e lojas especializadas você também encontra cerveja, espumante, vinho e gim sem álcool, por exemplo. Eles podem não ser iguaizinhos às versões originais no sabor, mas vale a pena testar se o objetivo for cuidar da saúde.