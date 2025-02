Quarta-feira, 19/02/2025 Getty Images Calorão pode mexer com o intestino: veja 7 cuidados para evitar problemas Temperaturas altas como as registradas neste verão brasileiro pedem muito cuidado com a alimentação. Isso porque bactérias nocivas ao intestino proliferam-se mais facilmente quando está quente, o que deixa produtos in natura mais suscetíveis à contaminação e aumenta o risco de quadros como diarreias. Tanto em casa quanto na rua, algumas medidas podem ajudar a manter a saúde intestinal durante os dias de calorão. Cuidado ao consumir vegetais Só coma saladas cruas em locais de confiança, nos quais você tem certeza de que houve higienização adequada. Caso contrário, opte por legumes cozidos ou assados para reduzir o risco de contaminação. Veja como higienizar corretamente seus vegetais. Mantenha uma boa ingestão de fibras Além dos vegetais, consuma frutas com casca e grãos integrais (aveia, cevada, arroz, quinoa). Esses alimentos são fontes de fibras, nutriente importante para manter o intestino funcionando bem. Também beba muita água, para garantir que as fibras cumpram o seu papel no intestino. Evite mudanças bruscas na dieta Se você não tem o hábito de consumir iogurtes ou leites fermentados, por exemplo, esse não é o melhor momento para testá-los. O corpo pode ter uma reação inesperada a alimentos com os quais não está acostumado, aumentando o risco de desarranjo. Leve seus lanches à praia ou à piscina Carregue o que vai comer e beber em bolsas térmicas. Além de economizar, você terá opções saudáveis e de boa procedência. Use recipientes de vidro ou inox com tampa para armazenar os alimentos. Escolha bem o que comer! - Evite alimentos fermentativos, como feijão, grão-de-bico, lentilha, cebola refogada, couve-flor e brócolis, que costumam gerar gases e apresentam maior risco de causar diarreia. - Prefira batata assada ou cozida no lugar de arroz e massas. Alguns restaurantes preparam os dois últimos com certa antecedência, aumentando o risco de contaminações. - Limite o consumo de frituras e alimentos gordurosos e não exagere nos carboidratos. - Em casa, cuide da refrigeração dos alimentos para não dar chances à proliferação de bactérias. Nada de deixar as panelas por horas sobre a mesa ou fogão. Cuidado com a água A hidratação é fundamental para o bom funcionamento do sistema digestivo. No entanto, jamais consuma água diretamente da torneira, pois, mesmo que seja tratada, ela pode ser contaminada durante o trajeto pela tubulação. Atenção também ao gelo: se for feito com água contaminada, pode causar problemas de saúde. Em quiosques ou barracas na rua e na praia, evite tomar sucos de locais nos quais você desconhece a procedência da água. Pegue leve nas bebidas alcoólicas O álcool acelera o trânsito intestinal, assim como os carboidratos presentes em algumas bebidas alcoólicas, o que pode gerar diarreia. Publicidade Quer um acompanhamento nutricional e de atividade física personalizado? O UOL Resolve é um serviço dedicado ao seu bem-estar. Nossos profissionais qualificados estão prontos para ajudar você a ter hábitos alimentares mais saudáveis. Receba um cardápio personalizado e dicas nutricionais para melhorar a alimentação no dia a dia, além de um programa de exercícios elaborado conforme seus objetivos e sua rotina. Comece já a sua transformação! Compartilhar essa edição