Por ser rica em carboidratos e acompanhamento clássico de fast-foods, a batata ganhou fama de inimiga da alimentação equilibrada e da perda de peso. Mas não é bem assim. Claro que ninguém vai emagrecer comendo batata frita —pelo contrário. Mas o tubérculo é nutritivo e, quando consumido do jeito certo, pode fazer parte de um cardápio saudável e trazer benefícios. A batata inglesa é fonte de: Carboidratos

Fibras

Vitamina C

Vitaminas do complexo B

Potássio

Cálcio

Ferro

Magnésio

Manganês

Zinco Os melhores jeitos de consumir Em uma refeição saudável, os carboidratos devem ocupar cerca de 1/4 do prato. A batata entra aí, ocupando o mesmo espaço do arroz e do feijão, e não como um legume. E o ideal é que seja preparada destas formas: - Assada: faça com um pouco de azeite e a casca, para ficar ainda mais saudável. É uma boa opção para acompanhar pratos principais, como carnes. - Cozida: opte por cozinhar com a casca para manter os nutrientes e use para acompanhar saladas ou preparar um purê —sem exagero na adição de leite e manteiga. - Ao vapor: é a melhor forma de preservar os nutrientes e deixa o sabor da batata mais natural. Benefícios ao consumir batata Turbina a função cerebral O manganês, o potássio e as vitaminas B6 e C presentes no alimento ajudam nas funções do órgão, enquanto os centros nervosos respondem positivamente aos ácidos graxos e aminoácidos encontrados nesse alimento. Faz bem para o coração As batatas contêm boas quantidades de potássio, mineral que desempenha um papel importante para manter o ritmo cardíaco normal e no controle da pressão arterial. Já as fibras ajudam a diminuir a quantidade total de colesterol ruim no sangue, o que diminui o risco de doenças cardíacas. Melhora a qualidade do sono Uma pesquisa conduzida pelo periódico científico Sports Medicine, na Nova Zelândia, mostrou que alimentos com alto índice glicêmico como as batatas promovem noites de sono mais tranquilas em atletas. No entanto, para proporcionar esse bem-estar, a batata deve ser consumida mais de uma hora antes de dormir.