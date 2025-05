Quarta-feira, 21/05/2025 iStock Ardidinho na salada, rabanete faz bem para a pele e para o estômago De cor forte e sabor picante, o rabanete tem o poder de deixar qualquer salada mais atraente e saborosa. Mesmo que você não seja tão fã do ardidinho que essa raiz proporciona ao paladar, vale a pena colocá-la no cardápio e aproveitar os benefícios à saúde que seu consumo oferece. O rabanete é fonte de diversos nutrientes importantes para o organismo, como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, cobre e zinco, além de conter fibras e antioxidantes. Ainda é pouco calórico: possui apenas 14 calorias em 100 gramas. Confira quatro vantagens que o vegetal oferece: Faz bem para a pele O rabanete contém bastante água, o que é benéfico para a saúde da pele. Além disso, tem vitamina C, um antioxidante que retarda o envelhecimento. Em 100 g de rabanete há 9,59 mg do nutriente. A vitamina contribui para a formação do colágeno e neutraliza o estresse oxidativo. Por isso, protege a pele dos raios ultravioletas e dos radicais livres. Também melhora a cicatrização de feridas. Protege o estômago A hortaliça possui compostos que demonstram atividade antimicrobiana, combatendo bactérias como a Helicobacter pylori, ligada a úlceras e câncer de estômago. Melhora a saúde cardiovascular O rabanete é fonte de antocianinas, substâncias com ação antioxidante que reduzem o risco de doenças como infarto e AVC (Acidente Vascular Cerebral). Aumenta a saciedade Por ter bastante água e conter fibras, o consumo de rabanete contribui para a sensação de saciedade. Isso contribui para que você coma menos nas refeições e demore mais para sentir fome, o que pode auxiliar no controle ou perda de peso. Publicidade Compartilhar essa edição