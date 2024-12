Férias de fim de ano são um ótimo momento para descansar e curtir os amigos e a família, mas se você vai viajar, fique atento a alguns hábitos para evitar problemas de saúde. Exposição solar inadequada, consumo de alimentos que você não está acostumado a comer e picadas de inseto podem estragar a diversão e até provocar alergias. As mais comuns são: Alergia alimentar Principais sinais: cutâneos (como vermelhidão e bolhas), gastrointestinais, respiratórios e cardiovasculares. O pior desfecho é a anafilaxia, ou choque anafilático, quando há dificuldade para respirar. Os alimentos mais alergênicos são: amendoim, castanhas, frutos do mar, leite, ovo, peixes, soja e trigo. Mesmo quem nunca teve problema com alimentos que sempre comeu pode desenvolver alergia alimentar. Alergia a ferroadas de insetos Principais sinais: lesões que provocam coceira mesmo fora do local da ferroada, inchaço de pálpebras, lábios e orelha, falta de ar, tosse, queda da pressão, taquicardia, obstrução das vias aéreas, náuseas e suores intensos. Os sintomas alertam para a anafilaxia. Ao ocorrer o ataque de insetos (como abelhas, formigas e vespas), células humanas chamadas mastócitos produzem anticorpos para combater as toxinas. Ao encontrá-las, ambos se grudam, e os mastócitos, rompidos no confronto, acabam liberando histamina, uma substância que aumenta a circulação sanguínea e desencadeia coceira, vermelhidão e inchaço. Se essa reação for local e pequena, menos mal. O problema é quando há uma hipersensibilidade no organismo inteiro a ponto de colocar a vida da pessoa em perigo. Dermatites Principais sinais: sintomas cutâneos como vermelhidão, descamação, bolhas, coceira intensa e sensação de queimadura. É preciso ter atenção a produtos usados na pele, como protetor solar, hidratantes e maquiagens, e fica um alerta especial às tatuagens de henna, comuns no verão. Há risco de determinados componentes desses produtos causarem dermatites de contato. Por isso, a recomendação é buscar opções dermatologicamente testadas e com selo da Anvisa. O armazenamento também merece cuidado: guarde os itens em espaços protegidos da luz e do calor. Evite compartilhá-los com outras pessoas e lave as mãos ao se expor a substâncias que já causaram alergia antes. Em caso de dúvidas e desconforto, não hesite em procurar atendimento médico imediatamente.