Quarta-feira, 15/01/2025 Getty Images/iStockphoto Álcool, praia e calor: veja problemas que a combinação traz para seu corpo Calor, praia e uma bebidinha, pois ninguém é de ferro. Mas a combinação que faz sucesso no verão pode trazer problemas se você exagerar na dose. O álcool é tóxico e prejudica a saúde em qualquer época do ano, mas pode afetar seu organismo muito mais rapidamente quando você está exposto ao sol e a temperaturas elevadas. O etanol faz com que o corpo —já superaquecido e em processo de transpiração por causa do calor— perca ainda mais água e de forma acelerada. A pele fica ressecada, a boca seca e a desidratação aumenta, podendo trazer problemas como: - O álcool bloqueia a produção da vasopressina, hormônio antidiurético responsável pela retenção de água nos rins, o que facilita o aparecimento de cálculos renais e aquela vontade desenfreada de urinar a toda hora. - Quando há desidratação, é quase certo que vão surgir ressaca, mal-estar e diarreia, pois o álcool acaba absorvido pelo intestino. - A desidratação por álcool agrava condições como pressão arterial baixa (devido à diminuição do volume sanguíneo) e diabetes. - Há ainda prejuízos para o sistema nervoso, o que desencadeia tontura, falhas de memória, alterações na fala, na coordenação e no raciocínio. Por tudo isso, se for tomar algo alcoólico na praia, que seja com cautela: em baixa quantidade e sempre alternando com água, pelo menos no mesmo volume.