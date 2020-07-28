Aquilo que fazemos ao despertar pode interferir no bem-estar e disposição ao longo do dia. Acordar com calma é bem melhor do que pular da cama atrasado e precisar fazer tudo com pressa, não é mesmo? Pequenas mudanças na rotina podem ajudar a ter uma jornada mais tranquila. Veja hábitos que você pode adotar para melhorar seu dia. 1) Estabeleça uma rotina de sono regular e durma o suficiente Sentir-se atordoado ao acordar não é normal.

Ir para a cama e se levantar todos os dias no mesmo horário é crucial.

Durma de sete a nove horas por noite. 2) Pare de adiar o despertador e levante-se Adiar o despertador pode afetar negativamente seu humor e disposição. Isso ocorre pois em uma soneca de cinco ou dez minutos você interrompe o ciclo do sono, o que pode gerar confusão mental e cansaço. 3) Aproveite a luz natural pela manhã A exposição ao sol matinal ajuda a regular o ciclo circadiano.

A luz da manhã aumenta o estado de alerta e pode atuar como um antidepressivo natural.

Deixe as cortinas abertas para que a luz do sol entre no quarto e você desperte naturalmente. Para ficar de olho O cansaço costuma ser um quadro agudo que deve passar após uma boa noite de sono. Caso isso não aconteça, é importante buscar ajuda médica para investigar se você não tem alguma condição que está prejudicando a qualidade do seu sono.



A apneia --interrupções na respiração que provocam microdespertares durante a noite--, é um dos quadros mais comuns e costuma causar tanto sonolência durante o dia quanto fadiga crônica. Já a fadiga crônica tem um leque mais amplo de possíveis causas, como fibromialgia, esclerose múltipla, anemia e até doenças infecciosas e virais. Em caso de dúvida, procure orientação médica.