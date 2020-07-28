Aquilo que fazemos ao despertar pode interferir no bem-estar e disposição ao longo do dia. Acordar com calma é bem melhor do que pular da cama atrasado e precisar fazer tudo com pressa, não é mesmo?
Pequenas mudanças na rotina podem ajudar a ter uma jornada mais tranquila. Veja hábitos que você pode adotar para melhorar seu dia.
1) Estabeleça uma rotina de sono regular e durma o suficiente
- Sentir-se atordoado ao acordar não é normal.
- Ir para a cama e se levantar todos os dias no mesmo horário é crucial.
- Durma de sete a nove horas por noite.
2) Pare de adiar o despertador e levante-se
- Adiar o despertador pode afetar negativamente seu humor e disposição. Isso ocorre pois em uma soneca de cinco ou dez minutos você interrompe o ciclo do sono, o que pode gerar confusão mental e cansaço.
3) Aproveite a luz natural pela manhã
- A exposição ao sol matinal ajuda a regular o ciclo circadiano.
- A luz da manhã aumenta o estado de alerta e pode atuar como um antidepressivo natural.
- Deixe as cortinas abertas para que a luz do sol entre no quarto e você desperte naturalmente.
Para ficar de olho
O cansaço costuma ser um quadro agudo que deve passar após uma boa noite de sono. Caso isso não aconteça, é importante buscar ajuda médica para investigar se você não tem alguma condição que está prejudicando a qualidade do seu sono.
A apneia --interrupções na respiração que provocam microdespertares durante a noite--, é um dos quadros mais comuns e costuma causar tanto sonolência durante o dia quanto fadiga crônica.
Já a fadiga crônica tem um leque mais amplo de possíveis causas, como fibromialgia, esclerose múltipla, anemia e até doenças infecciosas e virais. Em caso de dúvida, procure orientação médica.