No começo de ano, muitas pessoas decidem adotar hábitos mais saudáveis e melhorar a alimentação. E levar marmitas para o trabalho ajuda muito nisso, pois permite a você ter controle total sobre suas escolhas e evitar tentações (o pastelzinho do quilo, a batata frita do prato feito etc.). Mas o calor exige certos cuidados com a comida, pois os alimentos podem se deteriorar mais facilmente. Separamos dicas para você montar uma marmita saudável e conservá-la corretamente. 1. Prepare o carboidrato do jeito básico Cozinhe o arroz apenas com alho e sal. Evite acrescentar pimentão, brócolis, vagem e outros vegetais que soltam água, pois o meio líquido facilita a proliferação de bactérias que podem azedar o alimento. 2. Quanto menos caldo, melhor Isso vale para o feijão, carnes com molho e outros preparos. Como já falamos, o excesso de água facilita a proliferação de bactérias, principalmente se o alimento for armazenado incorretamente. Uma alternativa é levar o caldo ou molho em um potinho separado. 3. Tempere a salada no momento do consumo Se você adicionar o condimento em casa, vai iniciar um processo de oxidação que deixará os vegetais murchos e queimados. 4. Separe os vegetais crus O calor da marmita faz com que verduras e legumes crus murchem ou estraguem mais facilmente. A dica é colocá-los em um pote separado, com aqueles cubos de gelo de plástico. 5. Dispense as frituras! Elas fazem mal a saúde. Além disso, frituras absorvem umidade, o que faz com que murchem e azedem mais facilmente. 6. Evite receitas à base de lácteos Estrogonofe, molho branco e outros feitos com leite e derivados têm mais risco de estragar, pois o meio líquido facilita a proliferação de bactérias. Além disso, são cheios de gorduras e calorias. 7. Prefira potes de vidro O material é mais fácil de ser higienizado e não transfere substâncias nocivas à saúde para a comida. Caso opte por um pote de plástico, compre um livre de BPA (bisfenol A). 8. Garanta uma boa refrigeração Transporte a marmita sempre em uma bolsa térmica e coloque pedras de gelo artificial dentro da bolsa. Ao chegar no trabalho, coloque o pote de comida na geladeira, fora da bolsa —pois ela é cheia de micro-organismo.